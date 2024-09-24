Лидский ветеринар подарил механические ноги псу Патрику

Трогательная история о любви к животным, своему делу и настоящем профессионализме. Лидский ветеринар Павел Жульпа провел уникальную операцию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Псу Патрику, который будучи щенком лишился двух задних лап, хирург установил сразу два бионических протеза.

Подобного опыта у ветеринара не было, но он не оказал. Взял тайм-аут, пока щенок вырастет и окрепнет. После этого можно было планировать сложное хирургическое вмешательство. К операции готовились основательно: помогали и российские специалисты. Врач из Новосибирска помог разработать модели протезов, а печатали их в Москве. Полтора месяца назад Павел Жульпа провел две сложнейшие трехчасовые операции. И сегодня можно с уверенностью сказать: успешные.

Павел Жульпа, ветеринарный врач лидского центра спасения животных:

Буквально полтора месяца назад мы ему пришили сначала одну, потом через три-четыре недели вторую лапку. Сейчас Патрик проходит реабилитацию и уверенно пользуется своими новыми задними лапками. Было непросто, потому что это достаточно взрослый пес. Он в какой-то степени привык ходить на своих несовершенных лапках без пальчиков. И была небольшая опаска, чтобы он заново почувствовал свои новые титановые лапки и ими пользовался.