Новости по тегу #Великобритания

Почти треть респондентов считают, что законы о свободе слова применяются к разным людям неодинаково, а каждый четвертый уверен: одни могут говорить свободнее других.
В Кардиффе вслух объявили то, о чем в метрополии боялись думать: «Время Вестминстера подошло к концу». Три синхронных заявления на расчет легли на стол в один день.
Персонал требует повышения зарплат и улучшения условий труда, но руководство отклоняет претензии.
Отменено несколько сотен рейсов, в аэропортах застряли десятки тысяч пассажиров.
Руководство воздушных гаваней заверило, что никакие платежные или банковские данные не были раскрыты. Хакеры в основном завладели адресами электронной почты клиентов.
Комплект мощностью 800 ватт стоит от 400 до 600 и, по оценкам правительства, позволяет сберегать до 110 фунтов в год.
По данным СМИ, под увольнения может попасть до четверти персонала – это серьезно осложнит работу внешнеполитического ведомства.
За год число фирм на грани краха выросло почти на 10 %.
Местные СМИ пишут, что нападение на энергосистему совершили хакеры, связанные с иранским Корпусом стражей исламской революции.
В отдельных водоемах температура воды достигла 28 градусов – это угрожает популяции рыб.
В 19 графствах выпало не более миллиметра осадков. Несколько регионов охватили крупные пожары.
Главный источник проблемы – отходы агросектора и старые очистные сооружения, неспособные фильтровать микрочастицы.
11 октября 2026 09:11
11 октября 2026 09:00
11 октября 2026 08:43
11 октября 2026 08:36
11 октября 2026 08:31
11 октября 2026 08:19
11 октября 2026 07:56
11 октября 2026 07:45