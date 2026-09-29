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Новости по тегу #Великобритания

Более 50% британцев выражают недоверие к действиям властей в сфере защиты свободы слова
29 сентября 2026 06:20

Более 50% британцев выражают недоверие к действиям властей в сфере защиты свободы слова

Британия на грани распада! 3 автономии требуют самоопределения
24 сентября 2026 17:40

Британия на грани распада! 3 автономии требуют самоопределения

Британская авиакомпания отменяет сотни рейсов из-за забастовки сотрудников
24 сентября 2026 06:34

Британская авиакомпания отменяет сотни рейсов из-за забастовки сотрудников

Масштабный технический сбой вновь нарушил воздушное сообщение в Великобритании
22 сентября 2026 08:21

Масштабный технический сбой вновь нарушил воздушное сообщение в Великобритании

Данные 9 млн британцев утекли в сеть после масштабной хакерской атаки на аэропорты
28 августа 2026 13:51

Данные 9 млн британцев утекли в сеть после масштабной хакерской атаки на аэропорты

Британские производители начали предлагать солнечные панели с подключением к розетке
28 августа 2026 06:31

Британские производители начали предлагать солнечные панели с подключением к розетке

Сотрудники МИД Британии вышли на забастовку против сокращений
27 августа 2026 06:40

Сотрудники МИД Британии вышли на забастовку против сокращений

Более 53 тыс. британских предприятий находятся под угрозой банкротства
25 августа 2026 06:12

Более 53 тыс. британских предприятий находятся под угрозой банкротства

Хакеры остановили работу электростанции в Великобритании
24 августа 2026 07:56

Хакеры остановили работу электростанции в Великобритании

В Великобритании из-за экстремальной жары обмелело более 80% рек
13 августа 2026 05:59

В Великобритании из-за экстремальной жары обмелело более 80% рек

В Великобритании побит 30-летний рекорд по количеству жарких дней в году
10 августа 2026 08:11

В Великобритании побит 30-летний рекорд по количеству жарких дней в году

Большинство водоемов Англии загрязнены токсичными химикатами
06 августа 2026 19:54

Большинство водоемов Англии загрязнены токсичными химикатами