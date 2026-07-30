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В Великобритании из-за аномальной жары введены ограничения на использование воды

30 июля 2026 06:07
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На половине территории Англии объявлена засуха – причиной стала четвертая волна аномальной жары, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Великобритании из-за аномальной жары введены ограничения на использование воды-2

В июле выпало лишь 7 % от месячной нормы осадков, а на юге – всего 1 %. Власти Британии ввели ограничения: нельзя поливать сады и мыть машины. Водоканалы готовятся к возможным перебоям с поставками питьевой воды. Существенных дождей синоптики в ближайшие дни не обещают. Аграрии уже фиксируют потери урожая.

# Великобритания

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