Британские фермеры из-за засухи теряют урожай

Жителям Великобритании надо готовиться к продуктовому кризису. Об этом сообщили британские СМИ. Причиной стала небывалая засуха, из‑за которой грозит серьёзный дефицит сельхозпродукции и стремительный рост цен на нее, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Фермеры уже сообщают о громадных убытках. Из‑за отсутствия дождей они потеряли большое количество урожая зерновых, рапса, картофеля, лука и моркови. Их поставки в торговые сети уже сократились. Супермаркеты вынуждены поднять цены на сельхозпродукцию, чтобы восполнить ее дефицит. Между тем многие фермеры говорят, что уже находятся на грани разорения, так как вложенные в производство деньги можно считать потерянными.

Роберт Лоу, фермер:

Чувствуешь себя беспомощным. В Англии обычно достаточно дождей для урожая, и в его выращивание вкладывается много денег, но погода может все испортить. Я без понятия, как компенсировать потери.

Тревожные новости приходят из сферы животноводства. Из‑за жестокой засухи власти ввели строгие лимиты на полив угодий. Как результат – пастбища выгорели, а рост трав остановился. Чтобы спасти скот от голода, фермеры уже сейчас вынуждены расходовать неприкосновенный зимний запас. При таком раскладе силосные ямы опустеют уже в следующем месяце. Если ситуация не изменится, аграриям придется пойти на крайние меры и начать массовое сокращение поголовья.