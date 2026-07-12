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«Британия после Brexit так и не нашла себя» – Дмитрий Суслов

12 июля 2026 19:29
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Железные факты, точные цифры, тенденции. Новый выпуск ток-шоу «Мнения» на «РТР-Беларусь»! Разобраться в сути политических процессов, создать многослойную картину мировых тенденций, понятную каждому зрителю, помогли гости-эксперты не только из Беларуси, но и из-за рубежа.

«Британия после Brexit так и не нашла себя» – Дмитрий Суслов-2

Игорь Позняк, ведущий:
Может быть, сейчас и нет необходимости в персонах такого уровня, такого масштаба мыслей, не знаю, как Черчилль, как Тэтчер? Времена не те или политики такие не рождаются?

«Британия после Brexit так и не нашла себя» – Дмитрий Суслов-4

Дмитрий Суслов, замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований ВШЭ (Россия): 
Британия сталкивается с очень сложными вызовами. Я думаю, что объективно-то потребность в сильных политиках есть. Другое дело, может ли нынешняя британская элита их породить, которая деградирует вместе с ролью самой Великобритании в мировой политике? 

Вот очевидно, что страна находится в очень глубоком кризисе. Очевидно, что за 10 лет после Brexit Британия так и не нашла себя. Очевидно, что Brexit был стратегической ошибкой, который усугубил общий кризис британской экономики, британской политики, британского общества. Он не решил проблемы, а усугубил их. 

И также еще одним катализатором общего кризиса стал кризис трансатлантических отношений. Дело в том, что после выхода из Европейского Союза Британия пыталась позиционировать себя как такой трансатлантический мостик и работать на укрепление трансатлантической связки за счет наращивания конфронтации против России. Сейчас конфронтация против России остается и укрепляется, но с трансатлантическим мостиком не все в порядке. Как раз в период Трампа мы наблюдаем серьезный кризис трансатлантических отношений. И это усугубляет маргинализацию Британии в европейской политике. 

# Великобритания # Международная политика # Дмитрий Суслов

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