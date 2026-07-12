«Британия после Brexit так и не нашла себя» – Дмитрий Суслов

Железные факты, точные цифры, тенденции. Новый выпуск ток-шоу «Мнения» на «РТР-Беларусь»! Разобраться в сути политических процессов, создать многослойную картину мировых тенденций, понятную каждому зрителю, помогли гости-эксперты не только из Беларуси, но и из-за рубежа.

Игорь Позняк, ведущий: Может быть, сейчас и нет необходимости в персонах такого уровня, такого масштаба мыслей, не знаю, как Черчилль, как Тэтчер? Времена не те или политики такие не рождаются?

Дмитрий Суслов, замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований ВШЭ (Россия):

Британия сталкивается с очень сложными вызовами. Я думаю, что объективно-то потребность в сильных политиках есть. Другое дело, может ли нынешняя британская элита их породить, которая деградирует вместе с ролью самой Великобритании в мировой политике?

Вот очевидно, что страна находится в очень глубоком кризисе. Очевидно, что за 10 лет после Brexit Британия так и не нашла себя. Очевидно, что Brexit был стратегической ошибкой, который усугубил общий кризис британской экономики, британской политики, британского общества. Он не решил проблемы, а усугубил их.

И также еще одним катализатором общего кризиса стал кризис трансатлантических отношений. Дело в том, что после выхода из Европейского Союза Британия пыталась позиционировать себя как такой трансатлантический мостик и работать на укрепление трансатлантической связки за счет наращивания конфронтации против России. Сейчас конфронтация против России остается и укрепляется, но с трансатлантическим мостиком не все в порядке. Как раз в период Трампа мы наблюдаем серьезный кризис трансатлантических отношений. И это усугубляет маргинализацию Британии в европейской политике.