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Грозит ли Мерцу судьба британского премьера? Мнение Романа Бессоне

12 июля 2026 19:20
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Железные факты, точные цифры, тенденции. Новый выпуск ток-шоу «Мнения» на «РТР-Беларусь»! Разобраться в сути политических процессов, создать многослойную картину мировых тенденций, понятную каждому зрителю, помогли гости-эксперты не только из Беларуси, но и из-за рубежа.

Грозит ли Мерцу судьба британского премьера? Мнение Романа Бессоне-2

Игорь Позняк, ведущий:
Стармер, похоже, запустил не совсем удобную для европолитиков тенденцию. Мерц следующий?

Грозит ли Мерцу судьба британского премьера? Мнение Романа Бессоне-4

Роман Бессоне, политолог, преподаватель Католического университета Вандеи:
Действительно, Мерц имеет самый высокий антирейтинг в истории политической Германии послевоенного периода. У него популярность ниже плинтуса сейчас. Поэтому вопрос, который мы слушаем, не внутри ХДС – правящей партии, но внутри ХСС, его партнер из Баварии говорит такое все чаще и чаще: что надо, конечно, подумать, менять фигуру канцлера, которая сейчас – проваленная фигура для политики, как внутренней, так и внешней. 

Потому что, если мы слушаем, что говорят самые великие предприниматели Германии в сфере промышленности, многие говорят, что эта санкционная политика бесконечная может угробить экономику Германии. И поэтому против Мерца много слышится сейчас. 

Но он не в таком положении, как господин Стармер, который имел многочисленные внутренние проблемы – от Северной Ирландии до Лондона, – из‑за которых он не мог остаться у власти.

# Великобритания # Международная политика

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