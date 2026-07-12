Грозит ли Мерцу судьба британского премьера? Мнение Романа Бессоне

Железные факты, точные цифры, тенденции. Новый выпуск ток-шоу «Мнения» на «РТР-Беларусь»! Разобраться в сути политических процессов, создать многослойную картину мировых тенденций, понятную каждому зрителю, помогли гости-эксперты не только из Беларуси, но и из-за рубежа.

Роман Бессоне, политолог, преподаватель Католического университета Вандеи:

Действительно, Мерц имеет самый высокий антирейтинг в истории политической Германии послевоенного периода. У него популярность ниже плинтуса сейчас. Поэтому вопрос, который мы слушаем, не внутри ХДС – правящей партии, но внутри ХСС, его партнер из Баварии говорит такое все чаще и чаще: что надо, конечно, подумать, менять фигуру канцлера, которая сейчас – проваленная фигура для политики, как внутренней, так и внешней.

Потому что, если мы слушаем, что говорят самые великие предприниматели Германии в сфере промышленности, многие говорят, что эта санкционная политика бесконечная может угробить экономику Германии. И поэтому против Мерца много слышится сейчас.

Но он не в таком положении, как господин Стармер, который имел многочисленные внутренние проблемы – от Северной Ирландии до Лондона, – из‑за которых он не мог остаться у власти.