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В Британии фиксируют увеличение случаев вождения под наркотиками

10 июля 2026 07:18
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В Великобритании зафиксирован рекорд: штрафов за управление транспортом в наркотическом опьянении стало больше, чем под воздействием алкоголя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Британии фиксируют увеличение случаев вождения под наркотиками-2

За четыре года число наказаний за вождение под действием наркотиков выросло на 28 %, тогда как количество случаев вождения в пьяном виде сократилось на 17 %. Почти пятая часть всех взысканий за езду под запрещенными веществами пришлась на водителей в возрасте до 24 лет. В 2025 году по вине наркозависимых автомобилистов в авариях погибли 74 человека. 

# Великобритания

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