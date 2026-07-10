В Британии фиксируют увеличение случаев вождения под наркотиками

В Великобритании зафиксирован рекорд: штрафов за управление транспортом в наркотическом опьянении стало больше, чем под воздействием алкоголя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За четыре года число наказаний за вождение под действием наркотиков выросло на 28 %, тогда как количество случаев вождения в пьяном виде сократилось на 17 %. Почти пятая часть всех взысканий за езду под запрещенными веществами пришлась на водителей в возрасте до 24 лет. В 2025 году по вине наркозависимых автомобилистов в авариях погибли 74 человека.