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В Великобритании побит 30-летний рекорд по количеству жарких дней в году

10 августа 2026 08:11
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В Великобритании – новый температурный рекорд. В 2026 году в Соединенном Королевстве было зафиксировано 35 дней аномального зноя. Речь идет о температуре воздуха выше 30 градусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Великобритании побит 30-летний рекорд по количеству жарких дней в году-2

Предыдущий такой рекорд был установлен в 1995 году. При этом июль нынешнего года оказался самым сухим за всю историю наблюдений. В 19 графствах выпало не более миллиметра осадков. Несколько регионов охватили крупные пожары. Из‑за этого возникли сбои на железной дороге и в электросетях. В самой сложной ситуации оказались фермеры: под угрозой – урожай. Эксперты прогнозируют дефицит продуктов и рост цен. Экстремальная жара негативно сказывается и на здоровье граждан. Предыдущие волны зноя в мае и июне стали причиной почти трех тысяч смертей.

# Великобритания

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