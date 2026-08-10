В Великобритании побит 30-летний рекорд по количеству жарких дней в году

Предыдущий такой рекорд был установлен в 1995 году. При этом июль нынешнего года оказался самым сухим за всю историю наблюдений. В 19 графствах выпало не более миллиметра осадков. Несколько регионов охватили крупные пожары. Из‑за этого возникли сбои на железной дороге и в электросетях. В самой сложной ситуации оказались фермеры: под угрозой – урожай. Эксперты прогнозируют дефицит продуктов и рост цен. Экстремальная жара негативно сказывается и на здоровье граждан. Предыдущие волны зноя в мае и июне стали причиной почти трех тысяч смертей.