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Секретные военные документы ВС Великобритании нашли на свалке

07 июля 2026 06:33
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В Великобритании разгорелся громкий скандал: случайный прохожий нашел на свалке неподалеку от крупнейшей базы британской армии секретные документы военного ведомства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В бумагах содержались сведения о личных данных военнослужащих, хранении оружия, порядке смены караула, правилах безопасности и протоколах реагирования на экстренные ситуации. На базе размещены в общей сложности 13 тысяч военных. Расследованием инцидента занимается военная полиция. В Минобороны заявили, что в утерянных документах якобы не было «секретной информации об оперативной обороне».

# Великобритания

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