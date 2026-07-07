Секретные военные документы ВС Великобритании нашли на свалке

В Великобритании разгорелся громкий скандал: случайный прохожий нашел на свалке неподалеку от крупнейшей базы британской армии секретные документы военного ведомства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В бумагах содержались сведения о личных данных военнослужащих, хранении оружия, порядке смены караула, правилах безопасности и протоколах реагирования на экстренные ситуации. На базе размещены в общей сложности 13 тысяч военных. Расследованием инцидента занимается военная полиция. В Минобороны заявили, что в утерянных документах якобы не было «секретной информации об оперативной обороне».