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Большинство водоемов Англии загрязнены токсичными химикатами

06 августа 2026 19:54
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Почти все водоемы Великобритании загрязнены токсичными химикатами – об этом сообщают местные СМИ. Согласно данным экологического ведомства, в реках, озерах и прибрежных водах Королевства зафиксировано превышение содержания ртути, стойких органических соединений и так называемых вечных химикатов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Главный источник проблемы – отходы агросектора и старые очистные сооружения, неспособные фильтровать микрочастицы. Опасные соединения уже накапливаются в организмах рыб и других водных обитателей, ставя под удар всю пищевую цепочку. И хотя правительство обещает вернуть чистоту акваторий к концу 2027 года, эксперты уверены: восстановление водных экосистем растянется на десятилетия, а каждый новый дождь смывает в реки новые порции загрязнений.

# Экология # Великобритания

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