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В Великобритании из-за экстремальной жары обмелело более 80% рек

13 августа 2026 05:59
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Из-за экстремальной жары и дефицита осадков в Великобритании обмелело более 80 % рек, а заполненность водохранилищ снизилась до 70 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Великобритании из-за экстремальной жары обмелело более 80% рек-2

В отдельных водоемах температура воды достигла 28 градусов – это угрожает популяции рыб. Критическая ситуация сложилась после рекордной июньской жары: температура воздуха в Великобритании превысила 37 градусов. По прогнозам ученых, через 25 лет такие летние температуры станут для страны нормой.

# Великобритания

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