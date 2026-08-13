В Великобритании из-за экстремальной жары обмелело более 80% рек

Из-за экстремальной жары и дефицита осадков в Великобритании обмелело более 80 % рек, а заполненность водохранилищ снизилась до 70 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В отдельных водоемах температура воды достигла 28 градусов – это угрожает популяции рыб. Критическая ситуация сложилась после рекордной июньской жары: температура воздуха в Великобритании превысила 37 градусов. По прогнозам ученых, через 25 лет такие летние температуры станут для страны нормой.