Железные факты, точные цифры, тенденции. Новый выпуск ток-шоу «Мнения» на «РТР-Беларусь»! Разобраться в сути политических процессов, создать многослойную картину мировых тенденций, понятную каждому зрителю, помогли гости-эксперты не только из Беларуси, но и из-за рубежа.

Игорь Позняк, ведущий: Дмитрий Вячеславович, вы как-то видите причинно-следственную связь в том, что именно Залужный, будучи послом Украины в Великобритании, на днях заявляет Зеленскому о том, что готов баллотироваться в президенты Украины, если выборы состоятся осенью. Есть тут какой-то фактор Британии?

Дмитрий Суслов, замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований ВШЭ (Россия):

Во-первых, Британия является одним из главных лидеров антироссийской политики в Европе. И это действительно не меняется со сменой правительств, со сменой правящих партий.

Игорь Позняк:

То есть с точки зрения коллективного Запада это как раз самое подходящее?

Дмитрий Суслов:

Один из лидеров и глашатаев этого коллективного Запада. Мы помним, что Британия сыграла ключевую роль в срыве Стамбульских соглашений в самом начале специальной военной операции. Британия работала на неисполнение и фактически уничтожение Минских соглашений. Британия исторически поддерживала дезинтеграционные процессы на постсоветском пространстве. Последовательно и системно работала на кризис отношений между Россией и Европейским союзом в силу своего геополитического положения и не только.

Действительно, британские элиты, британские спецслужбы сыграли очень важную роль в организации двух украинских майданов. Британия была одним из кураторов прозападных украинских элит и остается ей. Британия последовательно работает на то, чтобы Украина оставалась таким антироссийским тараном и фактором опасности, даже после завершения спецоперации.

Мне кажется, что политические амбиции Залужного не связаны с его работой послом, а связаны с тем, что он до этого был главнокомандующим Вооруженных сил Украины. Но он напитался британским снобизмом. И мне кажется, что мы немного отвлекаемся от темы, но на Украине будет происходить конкуренция между американским проектом, который сейчас представляет Кирилл Буданов, и британским проектом, который сейчас представляет как раз Валерий Залужный.