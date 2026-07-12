Прямой эфир

«Он напитался британским снобизмом» – Суслов о планах Залужного на кресло президента Украины

12 июля 2026 19:13
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Железные факты, точные цифры, тенденции. Новый выпуск ток-шоу «Мнения» на «РТР-Беларусь»! Разобраться в сути политических процессов, создать многослойную картину мировых тенденций, понятную каждому зрителю, помогли гости-эксперты не только из Беларуси, но и из-за рубежа.

«Он напитался британским снобизмом» – Суслов о планах Залужного на кресло президента Украины-2

Игорь Позняк, ведущий:
Дмитрий Вячеславович, вы как-то видите причинно-следственную связь в том, что именно Залужный, будучи послом Украины в Великобритании, на днях заявляет Зеленскому о том, что готов баллотироваться в президенты Украины, если выборы состоятся осенью. Есть тут какой-то фактор Британии?

«Он напитался британским снобизмом» – Суслов о планах Залужного на кресло президента Украины-4

Дмитрий Суслов, замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований ВШЭ (Россия): 
Во-первых, Британия является одним из главных лидеров антироссийской политики в Европе. И это действительно не меняется со сменой правительств, со сменой правящих партий. 

Игорь Позняк:
То есть с точки зрения коллективного Запада это как раз самое подходящее? 

Дмитрий Суслов:
Один из лидеров и глашатаев этого коллективного Запада. Мы помним, что Британия сыграла ключевую роль в срыве Стамбульских соглашений в самом начале специальной военной операции. Британия работала на неисполнение и фактически уничтожение Минских соглашений. Британия исторически поддерживала дезинтеграционные процессы на постсоветском пространстве. Последовательно и системно работала на кризис отношений между Россией и Европейским союзом в силу своего геополитического положения и не только. 

Действительно, британские элиты, британские спецслужбы сыграли очень важную роль в организации двух украинских майданов. Британия была одним из кураторов прозападных украинских элит и остается ей. Британия последовательно работает на то, чтобы Украина оставалась таким антироссийским тараном и фактором опасности, даже после завершения спецоперации. 

Мне кажется, что политические амбиции Залужного не связаны с его работой послом, а связаны с тем, что он до этого был главнокомандующим Вооруженных сил Украины. Но он напитался британским снобизмом. И мне кажется, что мы немного отвлекаемся от темы, но на Украине будет происходить конкуренция между американским проектом, который сейчас представляет Кирилл Буданов, и британским проектом, который сейчас представляет как раз Валерий Залужный.

# Международная политика # Великобритания # Дмитрий Суслов

Другие новости рубрики

Все новости
Пока в Анкаре делят военные бюджеты, в Минске думают о товарообороте. Разбор геополитического пасьянса
11 июля 2026 17:55

Пока в Анкаре делят военные бюджеты, в Минске думают о товарообороте. Разбор геополитического пасьянса

Конфликт между Польшей и Украиной – как Навроцкий делает рейтинг на Зеленском? Мнение политолога
07 июля 2026 18:30

Конфликт между Польшей и Украиной – как Навроцкий делает рейтинг на Зеленском? Мнение политолога

Александр Лукашенко проведет переговоры с Президентом Узбекистана
07 июля 2026 17:23

Александр Лукашенко проведет переговоры с Президентом Узбекистана