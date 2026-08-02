Британские фермеры терпят убытки из-за засухи

Это лето британские фермеры признали худшим сезоном за всю свою профессиональную деятельность. Острая нехватка воды и высокие температуры, превысившие средние значения на три градуса, полностью уничтожили урожай, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, урожайность брокколи упала вдвое, гороха – на треть. Салат теперь приходится собирать с двух кочанов, чтобы получить стандартный вес упаковки. Результатом этого стал стремительный рост цен. Помидоры подорожали на 60 %, салат айсберг – на 90 %, картофель – более чем на 40 %. Пабы, рестораны и супермаркеты вынуждены закупать овощи в Испании и Нидерландах. Накануне британское Министерство охраны окружающей среды официально объявило о засухе на половине территории Англии. Под ударом – 13 графств. Уровень воды в реках падает, фермеры вынуждены досрочно собирать урожай, а риск природных пожаров растет с каждым днем. Миллионы людей живут в условиях ограничений на потребление воды.