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Новости по тегу #Валентина Осадчик

Нам есть чем гордиться! Эксперты – об экономике Минской области
03 июля 2026 18:04

Нам есть чем гордиться! Эксперты – об экономике Минской области

Главным драйвером экономического роста Минской области в 2026-м станет проект «Региональная инициатива»
02 марта 2026 10:58

Главным драйвером экономического роста Минской области в 2026-м станет проект «Региональная инициатива»

Определены 60 победителей для занесения на Республиканскую доску Почёта – вот кто попал в список
24 апреля 2025 16:37

Определены 60 победителей для занесения на Республиканскую доску Почёта – вот кто попал в список

В Минской области подвели официальные итоги голосования на выборах Президента Беларуси
30 января 2025 13:56

В Минской области подвели официальные итоги голосования на выборах Президента Беларуси

Как прошли выборы Президента в Минской области? Ответила председатель областной комиссии
27 января 2025 11:44

Как прошли выборы Президента в Минской области? Ответила председатель областной комиссии

Международные наблюдатели встретились с руководством Минской областной комиссии по выборам Президента Беларуси
16 января 2025 10:36

Международные наблюдатели встретились с руководством Минской областной комиссии по выборам Президента Беларуси

Организации Минской области за 2024-й произвели более 20% от объёма промпроизводства страны
30 мая 2024 19:57

Организации Минской области за 2024-й произвели более 20% от объёма промпроизводства страны

Председатели комиссий оценили работу сотрудников МВД: было важно чувствовать себя в безопасности
26 февраля 2024 19:49

Председатели комиссий оценили работу сотрудников МВД: было важно чувствовать себя в безопасности

Явка избирателей на выборах в Минской области составила 74,20%
26 февраля 2024 17:36

Явка избирателей на выборах в Минской области составила 74,20%

Более 3 тыс. кандидатов из Минской области баллотируются в депутаты разных уровней
31 января 2024 17:56

Более 3 тыс. кандидатов из Минской области баллотируются в депутаты разных уровней

ИП возмущены системой налогообложения? Рассказываем, как предприниматели восприняли нововведения
12 июня 2023 18:50

ИП возмущены системой налогообложения? Рассказываем, как предприниматели восприняли нововведения

Какой налог платят ремесленники? Рассказала народный мастер Республики Беларусь
12 июня 2023 18:50

Какой налог платят ремесленники? Рассказала народный мастер Республики Беларусь