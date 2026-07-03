Новости по тегу #Валентина Осадчик

О стратегии, точках роста и современных вызовах поговорили с заместителем министра экономики. А формулу успеха центрального региона разобрали вместе с заместителем председателя комитета экономики Миноблисполкома.
Каждый из проектов придаст импульс развитию того или иного района, обеспечив людей стабильной работой и заработной платой. Предусмотрено создание полторы тысячи современных рабочих мест.
Кто они? Скромные герои нашего времени, в жизни которых редко бывают выходные и праздники, но зато каждый день – значимые результаты, которые ценят жители всей страны.
Состоялось заключительное заседание областной избирательной комиссии.
При территориальных и участковых комиссиях трудились почти 8 тысяч наблюдателей. Жалоб от них не поступало.
Эксперты подчеркнули, что в своей работе будут руководствоваться такими принципами, как политическая нейтральность, невмешательство в избирательный процесс и внутренние дела государства.
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