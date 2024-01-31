Более 3 тыс. кандидатов из Минской области баллотируются в депутаты разных уровней

Более 3 000 кандидатов из Минской области баллотируются в депутаты разных уровней, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Такие данные озвучили в областной избирательной комиссии.

К слову, все, кто намерен заниматься законотворческой работой, показывают высокий уровень подготовки к электоральной кампании. Об этом говорят цифры: лишь 45 человек не были зарегистрированы в качестве кандидата. А для претендентов на депутатские портфели уже стартовал этап агитации. Они могут знакомить избирателей со своими программами. При этом соблюдая правила, прописанные в специальном руководстве, которое составили в ЦИК.

Валентина Осадчик, председатель Минской областной избирательной комиссии:

Агитация продлится по 24 февраля. В единый день голосования, 25 февраля, агитация в соответствии с законодательством запрещена. Также хочу отметить, что на территории Минской области сформировано 899 участковых комиссий. С 9 февраля будет предоставлена возможность избирателям в помещении участковой комиссии проверить, находится ли он в списке избирателей и правильно ли внесены сведения о нем.

Напомним, единый день голосования пройдет 25 февраля. По новым правилам белорусам предстоит выбрать депутатов Палаты представителей и местных Советов. Это будет самая масштабная избирательная кампания для нашей страны.