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Явка избирателей на выборах в Минской области составила 74,20%

26 февраля 2024 17:36
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Новости Беларуси. Итоги выборов подводят в Минской области. Явка избирателей в регионе составила порядка 74 %. Единый день голосования, как и вся электоральная кампания, прошел в спокойной обстановке. Внештатных ситуаций не было, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Явка избирателей на выборах в Минской области составила 74,20%-1

По предварительным итогам, в Палату представителей по Минской области избрано 17 депутатов. В единый день голосования на территории центрального региона работало почти 900 участковых комиссий. За ходом избирательной кампании следили более 6,5 тысячи наблюдателей, которые дали высокую оценку проведенной работе.

Явка избирателей на выборах в Минской области составила 74,20%-4

Валентина Осадчик, председатель Минской областной избирательной комиссии:
Кроме национальных наблюдателей, Минскую область посещали, избирательные комиссии, и международные наблюдатели. Кроме этого, в избирательном процессе у нас участвовали и волонтеры, помогали малоподвижным и пожилым гражданам. Было задействовано более полутора тысячи волонтеров.

Белорусы впервые одновременно выбирали депутатов в советы всех четырех уровней – от сельского до парламента. В новом составе депутаты Палаты представителей соберутся на сессию во второй половине марта.

# Выборы в Беларуси # общество # Валентина Осадчик # Новости Минска и Минской области

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