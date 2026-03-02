Прямой эфир

Главным драйвером экономического роста Минской области в 2026-м станет проект «Региональная инициатива»

02 марта 2026 10:58
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Главным драйвером экономического роста Минской области в 2026 году станет проект «Региональная инициатива». Напомним, он стартовал в рамках пятилетней программы социально-экономического развития и уже приносит ощутимые результаты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Главным драйвером экономического роста Минской области в 2026-м станет проект «Региональная инициатива»-2

Сегодня в инициативу включено 45 инвестиционных проектов, стоимостью 1 миллиард 800 миллионов рублей. Каждый из проектов придаст импульс развитию того или иного района, обеспечив людей стабильной работой и заработной платой. Предусмотрено создание полторы тысячи современных рабочих мест.

Главным драйвером экономического роста Минской области в 2026-м станет проект «Региональная инициатива»-4

Валентина Осадчик, заместитель председателя комитета экономики Миноблисполкома:
Направленность проектов «Региональной инициативы», безусловно, это производство в большинстве своем – это и пищевая промышленность, деревообработка, производство машинного оборудования, выпуск строительных материалов, химическое производство. И у нас уже на сегодня реализовано два инвестиционных проекта – это в Солигорском районе создано производство тротуарной плитки и в Старых Дорогах – это производство вакуумированных овощей.

К слову, валовой региональный продукт Минской области в 2025 году преодолел порог в 55 миллиардов рублей. Эксперты отмечают, что достигнутые показатели создают прочный фундамент для дальнейшего развития и новых экономических рекордов. 

# Валентина Осадчик

Другие новости рубрики

Все новости
Лукашенко: Беларусь готова создавать совместные предприятия с Мурманской областью
02 марта 2026 10:40

Лукашенко: Беларусь готова создавать совместные предприятия с Мурманской областью

Национальное агентство по туризму дало рекомендации белорусам, которые находятся на Ближнем Востоке
02 марта 2026 10:37

Национальное агентство по туризму дало рекомендации белорусам, которые находятся на Ближнем Востоке

Что у девушки на уме? Молодёжный театр эстрады решил разобраться – директор о программе к 8 Марта
02 марта 2026 08:45

Что у девушки на уме? Молодёжный театр эстрады решил разобраться – директор о программе к 8 Марта