Главным драйвером экономического роста Минской области в 2026-м станет проект «Региональная инициатива»

Главным драйвером экономического роста Минской области в 2026 году станет проект «Региональная инициатива». Напомним, он стартовал в рамках пятилетней программы социально-экономического развития и уже приносит ощутимые результаты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня в инициативу включено 45 инвестиционных проектов, стоимостью 1 миллиард 800 миллионов рублей. Каждый из проектов придаст импульс развитию того или иного района, обеспечив людей стабильной работой и заработной платой. Предусмотрено создание полторы тысячи современных рабочих мест.

Валентина Осадчик, заместитель председателя комитета экономики Миноблисполкома:

Направленность проектов «Региональной инициативы», безусловно, это производство в большинстве своем – это и пищевая промышленность, деревообработка, производство машинного оборудования, выпуск строительных материалов, химическое производство. И у нас уже на сегодня реализовано два инвестиционных проекта – это в Солигорском районе создано производство тротуарной плитки и в Старых Дорогах – это производство вакуумированных овощей.

К слову, валовой региональный продукт Минской области в 2025 году преодолел порог в 55 миллиардов рублей. Эксперты отмечают, что достигнутые показатели создают прочный фундамент для дальнейшего развития и новых экономических рекордов.