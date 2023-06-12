Какой налог платят ремесленники? Рассказала народный мастер Республики Беларусь

Новости Беларуси. Новации и предприимчивость. Зачем нужна правовая трансформация системы малого и среднего бизнеса? Когда законопроект о предпринимательской деятельности поменяет статус и станет официальным руководством к действию? Какие принципы ложатся в основу таких перемен? И почему главная цель – улучшить бизнес-среду? Деловые круги на площадке ток-шоу «По существу» разложили новый кейс для коммерции. Алена Сырова, СТВ:

Вы у нас ремесленник. До 1 июля вам нужно доказать, что ваша деятельность подходит под этот пункт, что вы не покупаете по интернету и не перепродаете. Расскажите о том, чем вы занимаетесь, как изменится ваша жизнь.

Ольга Хачкова, народный мастер Республики Беларусь, ремесленница, член правления Белорусского союза мастеров народного творчества:

Я народный мастер Республики Беларусь. Занимаюсь ручной набойкой по ткани, росписью по стеклу. Я изучаю традицию, сохраняю. Создаю что-то уникальное и предлагаю посмотреть, потрогать, если есть желание, то приобрести. На сегодня я могу поделиться своим опытом, какой я путь прошла, чтобы остаться ремесленником. Сейчас очень много есть вопросов, и у всех много своих историй. Каждый пошел в свою администрацию, истории все разные, поэтому мы понимаем, что все нововведения надо было отработать. Алена Сырова:

Как было у вас. Когда появилась информация о том, что готовятся некие изменения, вам нужно предпринимать определенные шаги, вы первым делом направились куда? Ольга Хачкова:

В администрацию своего района, по месту жительства. Кирилл Казаков, СТВ:

У вас раньше ИП было? Ольга Хачкова:

У меня было ремесленничество. Алена Сырова:

Просто нужно подтвердить, что действительно занимаешься ремесленнической деятельность. А не то, что ты ИП, а платишь налог как ремесленник.

Георгий Гриц, экономический аналитик:

Это одно. И второе, я еще раз повторю: Карфаген должен быть разрушен. Эта деятельность соответствует списку. Мало того, что сама по себе ремесленническая, она должна соответствовать списку. Два фактора. Кирилл Казаков:

Слушайте, если все народные ремесла перечислить, списка не хватит. Георгий Гриц:

Как я понял, чем занимается девушка, это как раз 100 % входит в список. Ольга Хачкова:

Да, и есть еще один момент. Мы как члены Белорусского союза мастеров народного творчества подавали списки через Министерство культуры. Была рассылка на наши администрации, в общем-то, по всей республике. Оговаривалось, что у нас будет как бы «автомат», автоматическое подтверждение. Но для автоматического подтверждения все равно нужно пойти, обозначиться, сказать: «Я ремесленник и хочу остаться на этом налоге, за оплату ремесленничества». Алена Сырова:

Можете сказать, какой сейчас налог? Сумма. Ольга Хачкова:

62 рубля, которые я оплатила на конец прошлого года.

Валентина Осадчик, заместитель председателя комитета экономики Минского облисполкома:

Сейчас 6 рублей в месяц. Кирилл Казаков:

Сколько у вас времени заняло подтверждение? Чтобы мы поняли, что это быстро и бесшовно. Ольга Хачкова:

Знаете, истории у всех разные. Я послушала, кто что рассказывал, подготовилась. У меня с собой были копии оплаты моего ремесленничества, копия удостоверения, что я народный мастер Республики Беларусь, копия удостоверения, что я член Белорусского союза мастеров народного творчества. Брала еще фотографии своих работ. Была готова к разговору. Алена Сырова:

Вы же в этой тусовке, как говорит Георгий Васильевич, общаетесь с разными людьми. Есть ли у вас такие знакомые, которым не удалось подтвердиться? И что они сейчас будут делать – что, бросать свое дело? Ольга Хачкова:

Таких знакомых у меня не было. Все понимают, что если хочешь остаться в работе, творчестве… У меня есть мастера, которые сами изучали эти моменты, на каком налогообложении остаться. И понимали, что им надо: подтверждаться или пойти написать заявление, что хотят перейти на другое. Все нормально.