Какой налог платят ремесленники? Рассказала народный мастер Республики Беларусь
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Алена Сырова, СТВ:
Вы у нас ремесленник. До 1 июля вам нужно доказать, что ваша деятельность подходит под этот пункт, что вы не покупаете по интернету и не перепродаете. Расскажите о том, чем вы занимаетесь, как изменится ваша жизнь.
Ольга Хачкова, народный мастер Республики Беларусь, ремесленница, член правления Белорусского союза мастеров народного творчества:
Я народный мастер Республики Беларусь. Занимаюсь ручной набойкой по ткани, росписью по стеклу. Я изучаю традицию, сохраняю. Создаю что-то уникальное и предлагаю посмотреть, потрогать, если есть желание, то приобрести. На сегодня я могу поделиться своим опытом, какой я путь прошла, чтобы остаться ремесленником. Сейчас очень много есть вопросов, и у всех много своих историй. Каждый пошел в свою администрацию, истории все разные, поэтому мы понимаем, что все нововведения надо было отработать.
Алена Сырова:
Как было у вас. Когда появилась информация о том, что готовятся некие изменения, вам нужно предпринимать определенные шаги, вы первым делом направились куда?
Ольга Хачкова:
В администрацию своего района, по месту жительства.
Кирилл Казаков, СТВ:
У вас раньше ИП было?
Ольга Хачкова:
У меня было ремесленничество.
Алена Сырова:
Просто нужно подтвердить, что действительно занимаешься ремесленнической деятельность. А не то, что ты ИП, а платишь налог как ремесленник.
Георгий Гриц, экономический аналитик:
Это одно. И второе, я еще раз повторю: Карфаген должен быть разрушен. Эта деятельность соответствует списку. Мало того, что сама по себе ремесленническая, она должна соответствовать списку. Два фактора.
Кирилл Казаков:
Слушайте, если все народные ремесла перечислить, списка не хватит.
Георгий Гриц:
Как я понял, чем занимается девушка, это как раз 100 % входит в список.
Ольга Хачкова:
Да, и есть еще один момент. Мы как члены Белорусского союза мастеров народного творчества подавали списки через Министерство культуры. Была рассылка на наши администрации, в общем-то, по всей республике. Оговаривалось, что у нас будет как бы «автомат», автоматическое подтверждение. Но для автоматического подтверждения все равно нужно пойти, обозначиться, сказать: «Я ремесленник и хочу остаться на этом налоге, за оплату ремесленничества».
Алена Сырова:
Можете сказать, какой сейчас налог? Сумма.
Ольга Хачкова:
62 рубля, которые я оплатила на конец прошлого года.
Валентина Осадчик, заместитель председателя комитета экономики Минского облисполкома:
Сейчас 6 рублей в месяц.
Кирилл Казаков:
Сколько у вас времени заняло подтверждение? Чтобы мы поняли, что это быстро и бесшовно.
Ольга Хачкова:
Знаете, истории у всех разные. Я послушала, кто что рассказывал, подготовилась. У меня с собой были копии оплаты моего ремесленничества, копия удостоверения, что я народный мастер Республики Беларусь, копия удостоверения, что я член Белорусского союза мастеров народного творчества. Брала еще фотографии своих работ. Была готова к разговору.
Алена Сырова:
Вы же в этой тусовке, как говорит Георгий Васильевич, общаетесь с разными людьми. Есть ли у вас такие знакомые, которым не удалось подтвердиться? И что они сейчас будут делать – что, бросать свое дело?
Ольга Хачкова:
Таких знакомых у меня не было. Все понимают, что если хочешь остаться в работе, творчестве… У меня есть мастера, которые сами изучали эти моменты, на каком налогообложении остаться. И понимали, что им надо: подтверждаться или пойти написать заявление, что хотят перейти на другое. Все нормально.
Кирилл Казаков:
Может быть, вы знаете истории о том, как косят под ремесленников? Точно знаю, что в Минске выставки проводили. И мысль была такая же: придите, покажите, что вы делаете.
Георгий Гриц:
Я бы на вашем месте не отвечал.
Кирилл Казаков:
Представьте, то, что вы делаете, заказывают где-то за границей, по интернету привозят, продают, а потом приходят в местные органы власти и говорят: «Мое. Хочу 62 рубля, не больше. Ремесленник». А в итоге торгуют, например, чем-то из Китая.
Ольга Хачкова:
Вопрос сложный немного. Потому что я понимаю, насколько сложно сейчас чиновникам, которые занимаются подтверждением ремеслен6ничества. Когда ты узконаправленный специалист, ты можешь посмотреть на работу и понять, ручная ли она.
Кирилл Казаков:
Да у вас купили и пошли за свое выдали.
Ольга Хачкова:
Это уже другое. А та проблема у нас была, не очень приятная вещь. Иногда во время мероприятий, особенно которые проводятся по линии культуры, ремесленниками были все. И мы, кто занимается традициями, ремеслом, и те, которые продают «Китай», грубо говоря.
Алена Сырова:
И челноки, грубо говоря.
Ольга Хачкова:
Мы ничего не могли сделать, потому что: «А мы тоже ремесленники, вот, у нас есть документы».
Алена Сырова:
По сути, вы довольны изменением и тем, что произошел такой «отсев»?
Кирилл Казаков:
Как сказал Георгий Васильевич, «декриминализация».
Георгий Гриц:
Есть ответ, рецепт в соответствующей мировой практике по прецеденту, о котором вы говорите. Есть такое понятие «сертификация страны происхождения», выдает БелТПП. Просто потребовать у тех, кто попал под подозрение, что они «Китай» продают, сертификат страны происхождения. Вопрос решится, это стандартная процедура.
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