В Минской области подвели официальные итоги голосования на выборах Президента Беларуси

Состоялось заключительное заседание областной избирательной комиссии. Таким образом, в Минской области было 894 участка для голосования. Явка избирателей превысила 86 %, а это – 991 тысяча человек, которые отдали свои голоса в поддержку кандидатов. Досрочно волеизъявление выразили более 42 % избирателей. Само же голосование прошло в спокойной обстановке. Заметно активны в центральном регионе были и наблюдатели: как национальные, так и международные.

Валентина Осадчик, председатель Минской областной избирательной комиссии по выборам Президента Беларуси:

В Минской области подведены итоги выборов Президента Республики Беларусь. Комиссия подписала протокол. Итоговый протокол сегодня будет передан в Центральную избирательную комиссию. По итогам выборов лидирующую позицию занял кандидат в Президенты Александр Григорьевич Лукашенко. Хочу отметить то, что кандидаты и их доверенные лица в период предвыборной кампании не нарушали законодательство, жалоб со стороны граждан не поступало в адрес территориальных комиссий, в адрес Минской областной комиссии.

Отметим, что окончательные итоги голосования на выборах Президента в масштабах всей страны Центральная избирательная комиссия подведет 3 февраля.