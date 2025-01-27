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Как прошли выборы Президента в Минской области? Ответила председатель областной комиссии

27 января 2025 11:44
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Избирательная кампания в Минской области прошла в штатном режиме и спокойной, доброжелательной обстановке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом рассказала председатель Минской областной комиссии по выборам Президента Валентина Осадчик.

Как прошли выборы Президента в Минской области? Ответила председатель областной комиссии-2

Кроме того, Минская область продемонстрировала высокий уровень активности. Явка составила 86,71 %. Активны жители Минской области были и во время досрочного голосования. Так, в этот период галочку в бюллетени поставили 42,68 % избирателей. При территориальных и участковых комиссиях трудились почти 8 тысяч наблюдателей. Жалоб от них не поступало. В области активно работали и международные наблюдатели. Иностранные гости на личном опыте убедились в том, что президентская кампания прошла в соответствии с национальным и международным законодательством.

Как прошли выборы Президента в Минской области? Ответила председатель областной комиссии-4

Валентина Осадчик, председатель Минской областной комиссии по выборам Президента Беларуси:
Обстановка на избирательных участках была спокойной, участковые комиссии работали в штатном режиме, каких-либо серьезных правонарушений не зафиксировано. Жалоб на работу участковых комиссий в Минскую областную комиссию не поступало. Когда посещали международные наблюдатели наши участки для голосования, было отмечено, что члены комиссий действительно работают как профессионалы, трепетно относятся к каждому гражданину, и именно на высоком уровне организована работа участков для голосования.

В области зафиксированы несколько случаев фотофиксации заполненных бюллетеней избирателями. Имеется также один факт выноса бюллетеня. Случаев нарушения общественного правопорядка не имеется.

# Выборы в Беларуси # Валентина Осадчик

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