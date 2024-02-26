Председатели комиссий оценили работу сотрудников МВД: было важно чувствовать себя в безопасности

Отдельное внимание во время электоральной кампании уделяли безопасности. На каждом избирательном участке за порядком следили правоохранители, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Весь личный состав был переведен на усиленный вариант несения службы. Милиция тесно взаимодействовала с избирательными комиссиями и исполкомами. Как результат, охрана порядка была обеспечена на всех участках для голосования.