Председатели комиссий оценили работу сотрудников МВД: было важно чувствовать себя в безопасности
Отдельное внимание во время электоральной кампании уделяли безопасности. На каждом избирательном участке за порядком следили правоохранители, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Весь личный состав был переведен на усиленный вариант несения службы. Милиция тесно взаимодействовала с избирательными комиссиями и исполкомами. Как результат, охрана порядка была обеспечена на всех участках для голосования.
Юлия Гапоненок, председатель избирательной комиссии участка для голосования № 58:
Было важно чувствовать, что в безопасности участок, члены комиссии, а также наши избиратели. Сотрудники милиции оказывали постоянно сопровождение и нашу защиту как в рамках досрочного голосования, так и голосования на дому, а также в самый главный день – единый день голосования.
Валентина Осадчик, председатель Минской областной избирательной комиссии:
В Минской области избирательная кампания прошла в спокойной обстановке, внештатных ситуаций не было. И это благодаря слаженной работе не только членов участковых комиссий, но и сотрудников органов внутренних дел, которые обеспечивали порядок и общественную безопасность наших граждан и членов участковых комиссий на избирательных участках как в период досрочного голосования, так и в единый день голосования.
Дмитрий Хома, председатель областной избирательной комиссии:
Взаимодействие с сотрудниками органов внутренних дел Витебской области, как и в целом в стране осуществлялось еще задолго до момента начала голосования, потому что основная задача – это обеспечить безопасность во время проведения избирательной кампании. На каждом этапе момента досрочного голосования, в основной день голосования не допущено в первую очередь благодаря сотрудникам органов внутренних дел каких-то серьезных правонарушений или каких-то других противоправных действий, поэтому мы оцениваем данную работу как плодотворную.
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