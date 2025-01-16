Международные наблюдатели встретились с руководством Минской областной комиссии по выборам Президента Беларуси

Событие, которое определит судьбу Беларуси. Страна готовится к проведению выборов Президента. Менее чем через неделю начнется досрочное голосование. 26 января – основной день. Минск уже принимает международных наблюдателей, которые заинтересованы в том, чтобы выборы прошли открыто и с соблюдением всех норм законодательства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня, 16 января, наблюдатели от СНГ встретились с руководством Минской областной комиссии по выборам Президента. Эксперты подчеркнули, что в своей работе будут руководствоваться такими принципами, как политическая нейтральность, невмешательство в избирательный процесс и внутренние дела государства. Отслеживать ход электоральной кампании наблюдатели будут как в период досрочного голосования, так и в основной день выборов.

Исламджан Каримов, заместитель директора Департамента Исполнительного комитета СНГ:

Прислали приглашение с белорусской стороны, приступили к мониторингу и подготовке к выборам Беларуси. Принцип нашей работы – политическая нейтральность, невмешательство в избирательный процесс в стране и внутренние дела государства. Главный критерий – это объективность. Согласно плану ЦИК, кампания проходит достаточно ровно. Жалоб о нарушении законодательства кандидатами и их доверенными лицами в территориальные и участковые комиссии не поступало. В Минской области образовано 894 участковых комиссий. В состав комиссий вошли представители политических партий и общественных объединений. Также территориальными и участковыми комиссиями аккредитованы более 8 тысяч наблюдателей.