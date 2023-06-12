ИП возмущены системой налогообложения? Рассказываем, как предприниматели восприняли нововведения
Новости Беларуси. Новации и предприимчивость. Зачем нужна правовая трансформация системы малого и среднего бизнеса? Когда законопроект о предпринимательской деятельности поменяет статус и станет официальным руководством к действию? Какие принципы ложатся в основу таких перемен? И почему главная цель – улучшить бизнес-среду? Деловые круги на площадке ток-шоу «По существу» разложили новый кейс для коммерции.
Кирилл Казаков, СТВ:
В Минской области вот этот переходный период сейчас, уход от 16 % налога к 20 % налогу. Вся эта история в Минской области тоже так прошла, как и во всей стране? 2 % пришли и заработали всего 500 тысяч рублей, а на самом деле, сколько давали ипэшники денег, потому что я понимаю, что в области люди, которые купи-продай, делали большой бизнес. Приехать в одну деревню и продать то, что продается в Минске и не продается там – это тоже бизнес. И если они начинают работать себе в убыток, как?
Валентина Осадчик, заместитель председателя комитета экономики Минского облисполкома:
Да это тоже бизнес, я безусловно согласна. Доля поступлений в бюджет от индивидуальных предпринимателей действительно составляет 2-3 %, не более, потому что вся остальная доля от субъектов малого и среднего предпринимательства в области – порядка 45-47 %. Варьируется из месяца в месяц или из квартала в квартал. Но предприниматели вот этот переход (вы имеете в виду, когда внесли изменения в налоговое законодательство), понятно, что были возмущения, не понимали, почему у них убрали упрощенную систему налогообложения, но все как-то постепенно адаптировались к новым условиям. И сейчас я бы не сказала, что есть какие-то возмущения по системам налогообложения.
Алена Сырова, СТВ:
А сейчас кто-то вдруг осознает, что он больше не может быть и работать как ИП, и ему надо перерегистрироваться в юридическое лицо.
Валентина Осадчик:
Проект закона обсуждался на площадке Миноблисполкома, но таких замечаний и возражений от субъектов предпринимательства не было. То есть всем понятно, что будет бесшовный переход от индивидуального предпринимателя к коммерческим организациям.
Георгий Гриц, экономический аналитик:
Я все-таки хочу не согласиться, потому что есть фактор, к которому сейчас подступили, надо об этом говорить. Что значит ИП не будет? ИП будут, никто не закрывает эту сферу деятельности. Речь идет о видах деятельности и так называемом списке.
Валентина Осадчик:
Да, есть перечень видов, который будет разрешен для индивидуального предпринимательства.
Георгий Гриц:
И этот список на сегодня является дискуссионным. Более того, что Кирилл говорил – какие особенности и роли у регионов. И когда коллеги говорили о новеллах, мне кажется, это важно подчеркнуть, что новые списки для ИП для регионов могут отличаться. Чтобы особенности районов отследить, Гомельская, Гродненская, они все отличаются, тем более от Минской области. И этот вопрос сегодня как раз в проекте обсуждения еще.
Анатолий Насеня, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Действительно, после первого чтения список перечней видов деятельности находится в открытом доступе и широко обсуждается. В том числе параллельно и на рабочих группах, которые происходят на площадке парламента, параллельно работают группы в Министерстве экономики. Мы в целом делегировали, это и понятно, что перечень видов деятельности делегирован тем органом, который несет ответственность и понимает.
Кирилл Казаков:
Мы с ФАПами, автолавками сколько бились? А это совсем другая история, нежели здесь, в Минске.
Жанна Тарасевич, директор Бизнес-союза предпринимателей и нанимателей имени профессора Кунявского:
Я бы здесь тоже хотела поддержать и обратить внимание. Мы говорим: «Один регион – один проект». И очень сильно разнится, если мы говорим о таксисте в Минске и о такси, которое, можно сказать, выполняет социальную роль где-нибудь в Пуховичах или в Россонах. Потому что там есть человек, у которого своя машина, который практически собирает бабушек, дедушек, больных людей, куда не ходит маршрутный автобус, и привозит их к больнице. Но отследить, вот он зарегистрировался завтра в сельской местности и он приедет, и будет таксовать в Полоцке или в Минске уже достаточно сложно. Поэтому реализация – это важно.
Кирилл Казаков:
Каждая вторая усадьба в Браславе может быть туристической, чего не скажешь про условный Чаусский район.
Георгий Гриц:
Я еще раз мысль повторю, мне кажется, она достойна повторения. Единого списка нет, особенно регионам, в том числе и на уровне районов, надо отстаивать свои позиции. Институционально, по закону, по требованию и критериям Минэкономики это реально. Именно они должны сегодня не просто смотреть в рот Минэкономики или Минску, а в том числе и отстаивать свою позицию. Правительство на это и парламентарии осознанно идут.