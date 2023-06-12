ИП возмущены системой налогообложения? Рассказываем, как предприниматели восприняли нововведения

Новости Беларуси. Новации и предприимчивость. Зачем нужна правовая трансформация системы малого и среднего бизнеса? Когда законопроект о предпринимательской деятельности поменяет статус и станет официальным руководством к действию? Какие принципы ложатся в основу таких перемен? И почему главная цель – улучшить бизнес-среду? Деловые круги на площадке ток-шоу «По существу» разложили новый кейс для коммерции. Кирилл Казаков, СТВ:

В Минской области вот этот переходный период сейчас, уход от 16 % налога к 20 % налогу. Вся эта история в Минской области тоже так прошла, как и во всей стране? 2 % пришли и заработали всего 500 тысяч рублей, а на самом деле, сколько давали ипэшники денег, потому что я понимаю, что в области люди, которые купи-продай, делали большой бизнес. Приехать в одну деревню и продать то, что продается в Минске и не продается там – это тоже бизнес. И если они начинают работать себе в убыток, как?

Валентина Осадчик, заместитель председателя комитета экономики Минского облисполкома:

Да это тоже бизнес, я безусловно согласна. Доля поступлений в бюджет от индивидуальных предпринимателей действительно составляет 2-3 %, не более, потому что вся остальная доля от субъектов малого и среднего предпринимательства в области – порядка 45-47 %. Варьируется из месяца в месяц или из квартала в квартал. Но предприниматели вот этот переход (вы имеете в виду, когда внесли изменения в налоговое законодательство), понятно, что были возмущения, не понимали, почему у них убрали упрощенную систему налогообложения, но все как-то постепенно адаптировались к новым условиям. И сейчас я бы не сказала, что есть какие-то возмущения по системам налогообложения. Алена Сырова, СТВ:

А сейчас кто-то вдруг осознает, что он больше не может быть и работать как ИП, и ему надо перерегистрироваться в юридическое лицо. Валентина Осадчик:

Проект закона обсуждался на площадке Миноблисполкома, но таких замечаний и возражений от субъектов предпринимательства не было. То есть всем понятно, что будет бесшовный переход от индивидуального предпринимателя к коммерческим организациям.

Георгий Гриц, экономический аналитик:

Я все-таки хочу не согласиться, потому что есть фактор, к которому сейчас подступили, надо об этом говорить. Что значит ИП не будет? ИП будут, никто не закрывает эту сферу деятельности. Речь идет о видах деятельности и так называемом списке. Валентина Осадчик:

Да, есть перечень видов, который будет разрешен для индивидуального предпринимательства. Георгий Гриц:

И этот список на сегодня является дискуссионным. Более того, что Кирилл говорил – какие особенности и роли у регионов. И когда коллеги говорили о новеллах, мне кажется, это важно подчеркнуть, что новые списки для ИП для регионов могут отличаться. Чтобы особенности районов отследить, Гомельская, Гродненская, они все отличаются, тем более от Минской области. И этот вопрос сегодня как раз в проекте обсуждения еще.

Анатолий Насеня, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Действительно, после первого чтения список перечней видов деятельности находится в открытом доступе и широко обсуждается. В том числе параллельно и на рабочих группах, которые происходят на площадке парламента, параллельно работают группы в Министерстве экономики. Мы в целом делегировали, это и понятно, что перечень видов деятельности делегирован тем органом, который несет ответственность и понимает. Кирилл Казаков:

Мы с ФАПами, автолавками сколько бились? А это совсем другая история, нежели здесь, в Минске.