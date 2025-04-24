Определены 60 победителей для занесения на Республиканскую доску Почёта – вот кто попал в список

А сейчас о тех, от кого напрямую зависит благосостояние страны. Уже совсем скоро на Республиканской доске Почета появятся новые золотые таблички лидеров, достижения которых отмечены на государственном уровне. За высокие результаты в сфере социально-экономического развития в историю суверенной Беларуси по итогам 2024 года будут вписаны 60 имен победителей. Это не только отдельные предприятия или организации, но и целые районы, города и области, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Традиции – чествовать тружеников в преддверии 1 мая – в нашей стране уже четверть века. Лучших выбирают в самых разных сферах – промышленность, строительство, медицина, наука, образование. У каждого своя формула успеха, но неизменно одно – ежедневный созидательный труд. Кто они? Скромные герои нашего времени, в жизни которых редко бывают выходные и праздники, но зато каждый день – значимые результаты, которые ценят жители всей страны.

И даже в региональных больницах комфорт и передовое оборудование – такой курс в Несвижской ЦРБ взяли давно. Да и не секрет, что уют и своевременная диагностика – это слагаемые успешного выздоровления. Андрей Кузьмич, врач-уролог Несвижской центральной районной больницы:

Закуплено новое оборудование, в частности новый цистоскоп с видеоаппаратурой, новый цисторезектоскоп для проведения эндоскопических операций.

Тем временем в Борисовском лесхозе высаживают молодые деревья. Трудятся над восстановлением зеленых богатств в лесхозе более 600 человек. Среди них и молодые кадры. Татьяна Макарчик, помощник лесничего. Она специалист леса уже во втором поколении. До этого в отрасли трудился ее отец.

Татьяна Макарчик, помощник лесничего Борисовского опытного лесхоза:

Связала свою жизнь с лесным хозяйством благодаря своему папе. Он проработал более 30 лет в лесном хозяйстве, в лесной отрасли. Он оператор харвестера у меня, и я решила пойти по его стопам. Эти предприятия и Несвижский район, как Минский и в целом Минская область в числе тех, кому дана высокая оценка: честь быть занесенными на Республиканскую доску Почета.

Валентина Осадчик, заместитель председателя комитета экономики Миноблисполкома:

Минская область действительно вносит значительный вклад в развитие страны, именно в развитие экономики. Удельный вес валового регионального продукта области ВВП республики за 2024 год составил без малого 19 %. Организациями области произведена четверть промышленной продукции и более четверти сельскохозяйственной продукции.