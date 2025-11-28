Витебскому государственному университету 115 лет – об истории и современности поговорили с ректором

115 лет – именно столько в 2025 году исполнилось Витебскому государственному университету имени Машерова. Чем живет один из флагманов образования Беларуси сегодня, как сочетает вековые традиции и цифровые инновации, каким видит будущее?

Валентина Богатырева, ректор Витебского государственного университета им. П. М. Машерова:

В университете самое главное для меня как для руководителя – очень важно создавать нужную среду. Общение со студентами придает силы, потому что задач много. Университет сегодня – это не только образование, в которое, собственно, входит учебный процесс, конечно, базирующийся на воспитательной серьезной платформе. Это сегодня наука, передовые технологии, новые специальности. К слову сказать, за последние годы мы открыли около 20 новых специальностей. Имеем порядка пяти экспериментальных проектов. Потому что жизнь нам вызовы формируют, а мы с ними сражаемся.

Илья Нечаев, ведущий:

Как университет развивает международные связи? Какие-то партнеры у вас появились новые?

Валентина Богатырева:

За последние два года, я специально смотрю и делаю выборку, потому что мы обновляем наши каталоги, в том числе к 115-летнему юбилею, у нас появилось 52 новых партнера зарубежных среди университетов – это, конечно, Российская Федерация, Китай. К слову сказать, среди наших студентов иностранцев, а их у нас сегодня почти 1700 человек, более тысячи – это представители Китая. Это такая уникальная возможность с помощью этих ребят развивать в том числе центр китайского языка. Преподавать китайский язык для наших граждан, потому что это сегодня классный тренд, который набирает обороты. Поэтому, конечно, все эти элементы, когда складываешь в механизм и немножечко смазываешь ресурсами всякими, не только финансовыми, но такими стимулирующими, моральными, то что-то получается.