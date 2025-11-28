Витебскому государственному университету 115 лет – об истории и современности поговорили с ректором

115 лет – именно столько в 2025 году исполнилось Витебскому государственному университету имени Машерова. Чем живет один из флагманов образования Беларуси сегодня, как сочетает вековые традиции и цифровые инновации, каким видит будущее?
В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Валентина Богатырева, ректор Витебского государственного университета им. П. М. Машерова.
Юлия Самусенко, ведущая:
Как ВГУ остается сейчас молодым таким и современным? Вы используете какие-то такие передовые, например, технологии, инновации?
Валентина Богатырева, ректор Витебского государственного университета им. П. М. Машерова:
В университете самое главное для меня как для руководителя – очень важно создавать нужную среду. Общение со студентами придает силы, потому что задач много. Университет сегодня – это не только образование, в которое, собственно, входит учебный процесс, конечно, базирующийся на воспитательной серьезной платформе. Это сегодня наука, передовые технологии, новые специальности. К слову сказать, за последние годы мы открыли около 20 новых специальностей. Имеем порядка пяти экспериментальных проектов. Потому что жизнь нам вызовы формируют, а мы с ними сражаемся.
Илья Нечаев, ведущий:
Как университет развивает международные связи? Какие-то партнеры у вас появились новые?
Валентина Богатырева:
За последние два года, я специально смотрю и делаю выборку, потому что мы обновляем наши каталоги, в том числе к 115-летнему юбилею, у нас появилось 52 новых партнера зарубежных среди университетов – это, конечно, Российская Федерация, Китай. К слову сказать, среди наших студентов иностранцев, а их у нас сегодня почти 1700 человек, более тысячи – это представители Китая. Это такая уникальная возможность с помощью этих ребят развивать в том числе центр китайского языка. Преподавать китайский язык для наших граждан, потому что это сегодня классный тренд, который набирает обороты. Поэтому, конечно, все эти элементы, когда складываешь в механизм и немножечко смазываешь ресурсами всякими, не только финансовыми, но такими стимулирующими, моральными, то что-то получается.
Илья Нечаев:
Какие специальности самые востребованные, особенно мне интересно, у иностранцев, китайцев?
Валентина Богатырева:
Китайцы приезжают к нам обучаться на программах, в том числе англоязычных – это магистерские программы и уже такие устоявшиеся программы первой нашей ступени бакалавриата. Поэтому сложно сказать. Для нас, наверное, самым долгосрочным проектом взаимодействия с Китаем являются творческие специальности. Ведь у нас есть художественно-графический факультет – это наша изюминка.
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