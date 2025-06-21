Первые IT-медики в Беларуси выпустились из витебского вуза – вот в чём уникальность таких специалистов

Белорусское завтра на плечах тех, кто сегодня только в начале своего пути. Мотивированная, образованная, активная молодежь – это стратегический ресурс развития любой страны. Понимая это, в Беларуси всегда старались создать все условия для молодого поколения, а заложили этот фундамент еще в 1990-х. Из года в год особое внимание со стороны государства уделяется самым юным белорусам, рассказали в проекте «Крокі Незалежнасці» на СТВ.

В этом году университет выпустил первых IT-медиков. Их специальность на стыке программирования и здравоохранения претендует на звание одной из самых востребованных на рынке труда.

Елена Залесская, декан факультета математики и информационных технологий Витебского государственного университета имени П.М. Машерова:

В настоящее время наши ребята, студенты совместно с преподавателями, разрабатывают и различные программные продукты с использованием технологий виртуальной реальности, и также интеллектуальные системы с использованием методов искусственного интеллекта. Например, для диагностики заболеваний по цифровым изображениям медицинских исследований. Также мы разрабатываем и другие различные интеллектуальные системы, на последние из которых получено уже четыре авторских свидетельства в Республике Беларусь.

И такой проект у нас точно не последний, особенно с учетом геополитической обстановки.