Первые IT-медики в Беларуси выпустились из витебского вуза – вот в чём уникальность таких специалистов
Белорусское завтра на плечах тех, кто сегодня только в начале своего пути. Мотивированная, образованная, активная молодежь – это стратегический ресурс развития любой страны. Понимая это, в Беларуси всегда старались создать все условия для молодого поколения, а заложили этот фундамент еще в 1990-х. Из года в год особое внимание со стороны государства уделяется самым юным белорусам, рассказали в проекте «Крокі Незалежнасці» на СТВ.
В этом году университет выпустил первых IT-медиков. Их специальность на стыке программирования и здравоохранения претендует на звание одной из самых востребованных на рынке труда.
Елена Залесская, декан факультета математики и информационных технологий Витебского государственного университета имени П.М. Машерова:
В настоящее время наши ребята, студенты совместно с преподавателями, разрабатывают и различные программные продукты с использованием технологий виртуальной реальности, и также интеллектуальные системы с использованием методов искусственного интеллекта. Например, для диагностики заболеваний по цифровым изображениям медицинских исследований. Также мы разрабатываем и другие различные интеллектуальные системы, на последние из которых получено уже четыре авторских свидетельства в Республике Беларусь.
И такой проект у нас точно не последний, особенно с учетом геополитической обстановки.
Валентина Богатырева, ректор Витебского государственного университета имени П.М. Машерова:
Сегодня Республика Беларусь живет в непростое время, во времена экономических санкций. И, конечно, когда мы у себя, на своей территории рождаем такие серьезные проекты, это говорит еще и о возможности чувствовать себя независимыми от сторонних, зарубежных технологий. Чем больше научного потенциала внедряется в определенную точку роста, тем больше шансов у этой точки роста на самом деле звучать и быть ярким событием для всего государства.
Подробности – в видео.