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О современных студентах и воспитании молодёжи – Валентина Богатырёва в «Рецепте настоящего белоруса»

21 апреля 2025 17:44
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Не пропустите новую серию авторского проекта Александра Осенко, который легко меняет офисный костюм на фартук и становится шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. В гостях – Валентина Богатырева. Ректор ВГУ имени Петра Машерова приготовит особенный салат (ингредиенты – секретные), заварит чудный отвар и расскажет: ведунья ли она, как нужно общаться со студентам, что пела дочери вместо колыбельной и о многом другом!

О современных студентах и воспитании молодёжи – Валентина Богатырёва в «Рецепте настоящего белоруса»-2

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Рад вас видеть у нас на программе!

Валентина Богатырева, ректор Витебского государственного университета имени П.М. Машерова:
Очень взаимно.

О современных студентах и воспитании молодёжи – Валентина Богатырёва в «Рецепте настоящего белоруса»-4

Валентина Богатырева:
Сегодня у нас особенный салат.

Александр Осенко:
У вас есть свои секретные ингредиенты?

Валентина Богатырева:
Абсолютно.

Александр Осенко:
Мы приступаем!

Валентина Богатырева:
Можно? Погнали!

О современных студентах и воспитании молодёжи – Валентина Богатырёва в «Рецепте настоящего белоруса»-6

Александр Осенко:
А вы что делаете?

Валентина Богатырева:
А я уже завариваю травку. Подышим этим отваром чудным.

Александр Осенко:
Скажите, пожалуйста, вы ведунья?

Валентина Богатырева:
Я предпочитаю быть волшебницей.

Александр Осенко:
Деревенскую жизнь познали вы?

Валентина Богатырева:
Дедушка говорил, что Валечка у нас асфальтный человек. Но я с большим удовольствием босой хожу по земле.

Александр Осенко:
Как вы общаетесь еще со студентами?

О современных студентах и воспитании молодёжи – Валентина Богатырёва в «Рецепте настоящего белоруса»-8

Валентина Богатырева:
Сквозь призму сказки я показываю ребятам, что сегодня происходит в мире.

Александр Осенко:
Находили ли время читать дочери сказки?

Валентина Богатырева:
Вместо колыбельной пела всегда из «17 Мгновений весны». Где-то далеко, очень далеко идут гребные дожди…

Александр Осенко:
Ну что, пробуем?

Валентина Богатырева:
Приятного аппетита!

Смотрите новый выпуск в это воскресенье, 27 апреля, на РТР-Беларусь в 10:15.

# Интервью # Высшее образование в Беларуси # Александр Осенко # Валентина Богатырева

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