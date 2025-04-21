О современных студентах и воспитании молодёжи – Валентина Богатырёва в «Рецепте настоящего белоруса»
Не пропустите новую серию авторского проекта Александра Осенко, который легко меняет офисный костюм на фартук и становится шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. В гостях – Валентина Богатырева. Ректор ВГУ имени Петра Машерова приготовит особенный салат (ингредиенты – секретные), заварит чудный отвар и расскажет: ведунья ли она, как нужно общаться со студентам, что пела дочери вместо колыбельной и о многом другом!
Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Рад вас видеть у нас на программе!
Валентина Богатырева, ректор Витебского государственного университета имени П.М. Машерова:
Очень взаимно.
Валентина Богатырева:
Сегодня у нас особенный салат.
Александр Осенко:
У вас есть свои секретные ингредиенты?
Валентина Богатырева:
Абсолютно.
Александр Осенко:
Мы приступаем!
Валентина Богатырева:
Можно? Погнали!
Александр Осенко:
А вы что делаете?
Валентина Богатырева:
А я уже завариваю травку. Подышим этим отваром чудным.
Александр Осенко:
Скажите, пожалуйста, вы ведунья?
Валентина Богатырева:
Я предпочитаю быть волшебницей.
Александр Осенко:
Деревенскую жизнь познали вы?
Валентина Богатырева:
Дедушка говорил, что Валечка у нас асфальтный человек. Но я с большим удовольствием босой хожу по земле.
Александр Осенко:
Как вы общаетесь еще со студентами?
Валентина Богатырева:
Сквозь призму сказки я показываю ребятам, что сегодня происходит в мире.
Александр Осенко:
Находили ли время читать дочери сказки?
Валентина Богатырева:
Вместо колыбельной пела всегда из «17 Мгновений весны». Где-то далеко, очень далеко идут гребные дожди…
Александр Осенко:
Ну что, пробуем?
Валентина Богатырева:
Приятного аппетита!
Смотрите новый выпуск в это воскресенье, 27 апреля, на РТР-Беларусь в 10:15.