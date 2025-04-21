О современных студентах и воспитании молодёжи – Валентина Богатырёва в «Рецепте настоящего белоруса»

Не пропустите новую серию авторского проекта Александра Осенко, который легко меняет офисный костюм на фартук и становится шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. В гостях – Валентина Богатырева. Ректор ВГУ имени Петра Машерова приготовит особенный салат (ингредиенты – секретные), заварит чудный отвар и расскажет: ведунья ли она, как нужно общаться со студентам, что пела дочери вместо колыбельной и о многом другом!

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»: Рад вас видеть у нас на программе!

Александр Осенко: У вас есть свои секретные ингредиенты?

Валентина Богатырева: Сегодня у нас особенный салат.

Александр Осенко:

А вы что делаете?

Валентина Богатырева:

А я уже завариваю травку. Подышим этим отваром чудным.

Александр Осенко:

Скажите, пожалуйста, вы ведунья?

Валентина Богатырева:

Я предпочитаю быть волшебницей.

Александр Осенко:

Деревенскую жизнь познали вы?

Валентина Богатырева:

Дедушка говорил, что Валечка у нас асфальтный человек. Но я с большим удовольствием босой хожу по земле.

Александр Осенко:

Как вы общаетесь еще со студентами?