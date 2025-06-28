От народа и для народа! Партия «Белая Русь» подвела итоги работы и озвучила ориентиры на будущее

Защищать интересы народа, укреплять суверенитет и независимость страны. Самая многочисленная белорусская партия «Белая Русь» подвела итоги своей работы и озвучила ориентиры на будущее, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. А еще – определилась с составом Высшего политсовета и председателем партии. На третий по счету съезд собрались более 300 делегатов – руководители госорганов, предприятий, депутаты, общественные активисты. В числе приглашенных – председатель Совета Республики Наталья Кочанова и первый заместитель главы Администрации Президента Владимир Перцов.

Этой весной «Белой Руси» исполнилось два года, но за это, по сути, короткое время накоплен бесценный опыт. Партия участвовала во всех электоральных кампаниях – Едином дне голосовании, выборах Президента, а также в формировании и работе Всебелорусского народного собрания. Теперь настало время двигаться вперед. Как будет развиваться партия от народа и для народа и какие направления станут ключевыми в ее работе? Материал Патриции Станкевич.

Мощная сила единения и созидания, диалога и конкретных дел. Надежным мостом между человеком и государством – стала партия «Белая Русь». Она создана два года назад. И за небольшой период завоевала признание и авторитет – ряды единомышленников расширяются.

Валентина Богатырева, председатель Витебского областного отделения Белорусской партии «Белая Русь»:

На сегодняшний день по Витебскому региону у нас более 9 тысяч человек. И надо сказать, что третья часть – это молодые люди младше 30 лет. Почему им интересно? Потому что ребята видят перспективу. Но доверие, прежде всего, зарабатывается тем, что мы все понимаем, за кем мы идем. У нас есть свой лидер, лидер нашего государства, чью повестку мы чтим, чьей повестки мы следуем с большим удовольствием. Представлять и защищать интересы белорусского народа, вносить свой вклад в укрепление суверенитета и независимости нашей страны, поддерживать конституционный строй – это главные задачи молодой партии «Белая Русь». Единомышленники реализуют множество важных и нужных проектов. В диалогах поколений активно принимает участие молодежь.

Юлия Тарасова, член Барановичского городского отделения белорусской партии «Белая Русь»:

Очень много проектов касается для подрастающего поколения. Это и партия детям. Это и знаменитый проект, когда мы рассказываем нашим детям о Великой Победе с помощью материалов, которые предоставила партия. Все дело в том, что, конечно же, безусловно, наше подрастающее поколение – это наши будущие избиратели, наши будущие выборщики. Безусловно, должны знать о таких значимых политических событиях. Важный пункт сегодняшней повестки – избрание председателя. Теперь партию возглавляет Ольга Чемоданова. Прежде занимавшая должность начальника Главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома. Планы – амбициозные. Цели – ясные. Сохранить и приумножить все лучшее, что было сделано на протяжении долгих лет. И больше работать с людьми на местах. Открытые диалоговые площадки, встречи с молодежью, трудовыми коллективами – все это, как показывает практика, работает. Белорусы слышат и прислушиваются. А это мощная защита от замыслов оппонентов. Ольга Чемоданова избрана новым председателем партии «Белая Русь»