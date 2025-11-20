История длиною в 115 лет. Витебский государственный университет им. Машерова отмечает юбилей

Один из старейших вузов страны Витебский государственный университет имени Петра Мироновича Машерова отмечает 115-летний юбилей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Более века здесь готовят педагогов, чей труд – основа образования целых поколений. Путь от скромного учительского института до многопрофильного образовательного гиганта – это история верности традициям и смелого движения вперед. О том, как встречает знаковую дату альма-матер целых поколений, репортаж Эллы Маркевич.

Скромный учительский институт на улице Пушкина. Свою историю вуз начал в далеком 1910 году. Уже через 8 лет он стал первым педагогическим высшим учебным заведением в Беларуси. Элла Маркевич, корреспондент:

Особая героическая страница истории – военная. Именно тогда многие студенты и преподаватели ушли на фронт, а аудитории превратились в госпиталь. Уже в 44-м, практически сразу после освобождения Беларуси, в уцелевшем корпусе вновь зазвучали студенческие голоса. Далее наконец переезд в новое здание на Московском проспекте. Статус университета в 1995-м и присвоение имени выдающегося выпускника Петра Машерова стали точками нового отсчета.

Сегодня в этих стенах обучается 9,5 тысячи студентов. Более 1700 ребят из 24 стран – от Китая до Таджикистана. Владимир Перцов, первый заместитель главы Администрации Президента Беларуси:

Так называемый показатель по экспорту услуг Витебский госуниверситет выполняет. Это видно даже по фойе, где студенты различных стран учатся и, самое главное, чувствуют себя комфортно, чувствуют себя как дома.

Сафарзода Бахтовар Амирали, Чрезвычайный и Полномочный Посол Таджикистана в Беларуси:

Международные отношения, международное сотрудничество между нашими вузами на очень хорошем, показательном уровне. Ведут свою активную, живую деятельность совместные факультеты. Где-то более двухсот студентов учатся по бакалавриату.