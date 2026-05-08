В Витебске установили мемориал с маршрутом патриотических автопробегов по местам боевой славы

Браслав, Верхнедвинск, Миоры, Глубокое и еще десятки городов Беларуси и России. Это маршрут патриотических автопробегов по местам боевой славы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Теперь он изображен на огромном мемориальном камне, который в канун Дня Великой Победы установили на территории Витебского государственного университета имени Машерова.

На протяжении полусотни лет патриоты и энтузиасты из двух стран во главе с жителем Витебской области Эдуардом Терешко путешествуют дорогами войны. В их маршруте обязательное посещение памятных объектов. Причем остановку делают как у известных мемориалов, так и у небольших захоронений. И повсюду обязательно проходят митинги, устанавливаются памятные знаки и звучат салютные залпы. Передвигаются участники автопробега в том числе и на машинах времен Великой Отечественной войны, которые сами и восстанавливают.

Анастасия Ярощенко, заместитель декана факультета гуманитарных знаний и коммуникаций ВГУ имени П.М. Машерова: Каждый автопробег наполняет какой-то особой изюминкой студенческую жизнь и все студенчество в принципе, потому что это нереальная атмосфера патриотизма, единения вот такого.

Эдуард Терешко: Как больше показать молодежи, какой ценой мы завоевали эту Победу, если так взглянуть. И самое основное – чтобы не искажали нашу Победу, особенно западные страны.

Валентина Богатырева, ректор ВГУ имени П.М. Машерова:

Такой большой командой мы всегда поддерживаем нашего земляка и с удовольствием ездим по нашей области, восстанавливаем памятники, устанавливаем совместно памятники.

Мемориальный камень привезен из города Дисны, с мест боевых сражений. И он не случайно установлен именно на территории университета. На протяжении пяти лет патриоты тесно взаимодействуют с вузом. На счету «машеровцев» 10 автопробегов. Среди участников также школьники, работающая молодежь. Теперь у них есть общее место памяти, где можно встретиться с товарищами и спланировать новый патриотический маршрут.