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В Витебске установили мемориал с маршрутом патриотических автопробегов по местам боевой славы

08 мая 2026 17:59
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Браслав, Верхнедвинск, Миоры, Глубокое и еще десятки городов Беларуси и России. Это маршрут патриотических автопробегов по местам боевой славы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Теперь он изображен на огромном мемориальном камне, который в канун Дня Великой Победы установили на территории Витебского государственного университета имени Машерова.

В Витебске установили мемориал с маршрутом патриотических автопробегов по местам боевой славы-2

На протяжении полусотни лет патриоты и энтузиасты из двух стран во главе с жителем Витебской области Эдуардом Терешко путешествуют дорогами войны. В их маршруте обязательное посещение памятных объектов. Причем остановку делают как у известных мемориалов, так и у небольших захоронений. И повсюду обязательно проходят митинги, устанавливаются памятные знаки и звучат салютные залпы. Передвигаются участники автопробега в том числе и на машинах времен Великой Отечественной войны, которые сами и восстанавливают.

В Витебске установили мемориал с маршрутом патриотических автопробегов по местам боевой славы-4

Анастасия Ярощенко, заместитель декана факультета гуманитарных знаний и коммуникаций ВГУ имени П.М. Машерова:
Каждый автопробег наполняет какой-то особой изюминкой студенческую жизнь и все студенчество в принципе, потому что это нереальная атмосфера патриотизма, единения вот такого.

В Витебске установили мемориал с маршрутом патриотических автопробегов по местам боевой славы-6

Эдуард Терешко:
Как больше показать молодежи, какой ценой мы завоевали эту Победу, если так взглянуть. И самое основное – чтобы не искажали нашу Победу, особенно западные страны.

В Витебске установили мемориал с маршрутом патриотических автопробегов по местам боевой славы-8

Валентина Богатырева, ректор ВГУ имени П.М. Машерова:
Такой большой командой мы всегда поддерживаем нашего земляка и с удовольствием ездим по нашей области, восстанавливаем памятники, устанавливаем совместно памятники.

Мемориальный камень привезен из города Дисны, с мест боевых сражений. И он не случайно установлен именно на территории университета. На протяжении пяти лет патриоты тесно взаимодействуют с вузом. На счету «машеровцев» 10 автопробегов. Среди участников также школьники, работающая молодежь. Теперь у них есть общее место памяти, где можно встретиться с товарищами и спланировать новый патриотический маршрут.

# День Победы # Памятники # Валентина Богатырева

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