Большое дело, что Президент в графике выкраивает место для общения с молодёжью – Валентина Богатырёва

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Валентина Богатырева, ректор Витебского государственного университета имени П.М. Машерова. Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Когда были эмоции сильнее, на инаугурации Президента или когда к вам Президент приехал в вуз на 1 сентября? Это было год назад.

Валентина Богатырева, ректор Витебского государственного университета имени П.М. Машерова:

Мне очень хотелось, чтобы он понял, что мы очень ждем, что мы его любим, что мы ценим. И на самом деле это была подготовка не только доклада. Мы думали, как встретить, мы свою батлейку достали. Все это было очень здорово. Ведь мы же свою батлейку нашли несколько десятков лет назад в подвале одного из корпусов. Мы по принципу этому восстановили. Конечно, она новая, мы ее восстановили. Но это приветствие Президента именно с помощью кукол, а куклы делают сами дети на художественно-графическом факультете. Своими руками отшивают, мастерицы. Поэтому, конечно, это было здорово. Это был очень волнительный, но очень классный день. Мы были модераторы на сцене, рядом с нашим Президентом. И вдруг Александр Григорьевич говорит: Валентина Васильевна, первое слово ректору. Я решила, что это шутка, потому что с докладом об университете я уже выступила.