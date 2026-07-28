Новости по тегу #Валентин Рыбаков

Как было отмечено в ходе доклада, белорусско-американские отношения носят устойчивый и регулярный характер. Диалог стороны характеризуют как открытый, доброжелательный и предметный.
В Нью-Йорке Валентин Рыбаков рассказал, что Генеральная прокуратура Беларуси возбудила уголовное дело в связи с атакой. Нападение на автобус с детьми квалифицировано как террористический акт.
«Это признание заслуг и опыта нашего Президента».
«Китайская Народная Республика – это второй после России торговый партнер. И сегодня абсолютный лидер в мире».
«Все, что могли мы уничтожить, – мы сбили эти беспилотники. Но несколько осталось, мы мгновенно, задолго, насколько это возможно, проинформировали Польшу», – рассказал Президент Беларуси.
«Мы понимаем, умеем читать между строк, мы очень ценим это послание Дональда Трампа», – заявил Лукашенко на встрече с постпредом Беларуси в ООН.
Александр Лукашенко изложил свою точку зрения о ситуации в Украине.
Валентин Рыбаков отметил: было ощущение, «что эти два человека между собой говорили далеко не первый раз, что они как будто бы друг друга знают, понимают прекрасно».
О том, как воспринимают Беларусь в ООН, коллегам рассказал постпред нашей страны в Организации.
На Ближнем Востоке и в Украине, а еще американские и европейские санкции, отношения Беларуси с Россией и Китаем обсуждали на переговорах Александра Лукашенко со спецпосланником Президента США Китом Келлогом. Об этом накануне заявила Наталья Эйсмонт.
Белорусский дипломат поделился подробностями состоявшегося разговора, который, напомним, продлился шесть с половиной часов и завершился уже ночью.
Подробностями переговоров Александра Лукашенко и спецпосланника президента США по Украине Китом Келлогом поделились участники встречи с белорусской стороны.
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