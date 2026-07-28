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Новости по тегу #Валентин Рыбаков

Рыбаков заявил о наличии «определенных предложений» со стороны США в адрес Беларуси
28 июля 2026 13:57

Рыбаков заявил о наличии «определенных предложений» со стороны США в адрес Беларуси

Беларусь призвала Совбез ООН дать исчерпывающую оценку атаке на белорусский автобус с детьми
30 июня 2026 06:02

Беларусь призвала Совбез ООН дать исчерпывающую оценку атаке на белорусский автобус с детьми

Валентин Рыбаков: американцы приезжают в Беларусь, чтобы получить ценные советы от Лукашенко
19 декабря 2025 21:02

Валентин Рыбаков: американцы приезжают в Беларусь, чтобы получить ценные советы от Лукашенко

Лукашенко: Китай остановить нельзя, с ним можно только договориться
19 декабря 2025 20:16

Лукашенко: Китай остановить нельзя, с ним можно только договориться

Лукашенко о беспилотниках в Польше: как дикари, нагнетают обстановку на ровном месте
11 сентября 2025 14:02

Лукашенко о беспилотниках в Польше: как дикари, нагнетают обстановку на ровном месте

Лукашенко: главная наша задача – встать рядом с Трампом и помогать ему в миссии по установлению мира
11 сентября 2025 13:59

Лукашенко: главная наша задача – встать рядом с Трампом и помогать ему в миссии по установлению мира

Лукашенко и Трамп обсудили вопросы взаимодействия Беларуси и США
16 августа 2025 09:47

Лукашенко и Трамп обсудили вопросы взаимодействия Беларуси и США

Трамп позвонил Лукашенко – подробности телефонного разговора раскрыл постпред Беларуси при ООН
15 августа 2025 16:59

Трамп позвонил Лукашенко – подробности телефонного разговора раскрыл постпред Беларуси при ООН

Белорусские инициативы на площадке ООН успешно реализуются – Рыбаков
28 июля 2025 10:37

Белорусские инициативы на площадке ООН успешно реализуются – Рыбаков

Рыбаков: Беларусь и США обсуждают нормализацию отношений и вопрос санкций
22 июня 2025 16:47

Рыбаков: Беларусь и США обсуждают нормализацию отношений и вопрос санкций

Рыбаков: Беларусь вносит возможный и необходимый вклад в то, чтобы люди перестали гибнуть
22 июня 2025 13:54

Рыбаков: Беларусь вносит возможный и необходимый вклад в то, чтобы люди перестали гибнуть

Администрация США осознаёт место и роль Беларуси в региональной ситуации – Рыбаков
22 июня 2025 10:55

Администрация США осознаёт место и роль Беларуси в региональной ситуации – Рыбаков