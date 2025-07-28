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Белорусские инициативы на площадке ООН успешно реализуются – Рыбаков

28 июля 2025 10:37
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Укрепление координации внешнеполитической и внешнеэкономической деятельности, обсуждение актуальных вызовов и задач в современных условиях – эти и другие вопросы в центре внимания руководителей дипломатических представительств и консульских учреждений Беларуси. Ежегодный семинар, позволяющий проанализировать текущую ситуацию на внешнем контуре, обменяться опытом и выстроить общую стратегию взаимодействия с государствами, проходит в Минске, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Спектр тем, которые предстоит обсудить участникам, а это порядка сотни дипломатов, широчайший. О том, как воспринимают Беларусь в ООН, коллегам рассказал постпред нашей страны в Организации Валентин Рыбаков.

Белорусские инициативы на площадке ООН успешно реализуются – Рыбаков-2

ООН сегодня – единственное объединение, где присутствуют все государства, а страны имеют уникальную возможность вести конструктивный диалог. Как показывает практика, голос Беларуси в ООН слышат. Наши инициативы успешно реализуются на площадке.

Белорусские инициативы на площадке ООН успешно реализуются – Рыбаков-4

Валентин Рыбаков, постоянный представитель Беларуси в ООН:
Те наши белорусские инициативы, с которыми мы работаем, в первую очередь торговля людьми, незаконные санкции односторонние, традиционные семейные ценности, чернобыльская проблематика и ряд других инициатив, некоторые из которых были лично заложены, начатые Президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко. Реализация этих инициатив идет очень успешно, очень активно, и этого вполне достаточно сейчас для того, чтобы о Республике Беларусь знали, чтобы мы активно могли работать с самыми разными государствами мира.

Белорусские инициативы на площадке ООН успешно реализуются – Рыбаков-6

Центральная тема обсуждений – внешнеэкономическая деятельность. Развивать взаимовыгодные торговые связи – одна из главных задач дипломатов. В последние годы активно наращиваем сотрудничество с Африканским континентом. Один из надежных стратегических партнеров – Зимбабве. Беларусь оказывает стране помощь в механизации сельского хозяйства: не прекращаются поставки комбайнов, зерновозов и другой техники. К тому же Зимбабве становится стратегическим хабом для выхода отечественной продукции на африканский рынок.

Белорусские инициативы на площадке ООН успешно реализуются – Рыбаков-8

Игорь Маршалов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Зимбабве:
Другие страны, наблюдая за активным взаимоотношением Беларуси с Зимбабве, также хотят участвовать в развитии своего сельского хозяйства. Смотрят, видят, как работает наша техника.

Семинар продлится неделю. Программа предполагает проведение практических лекций, рабочих встреч с представителями министерств, ведомств и деловых кругов, а также участие в круглом столе по вопросам координации экспортной деятельности и привлечения инвестиций.

# ООН # Валентин Рыбаков # Игорь Маршалов

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