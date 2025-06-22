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Рыбаков: Беларусь и США обсуждают нормализацию отношений и вопрос санкций

22 июня 2025 16:47
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Как видим, в мире не становится спокойнее. На Ближнем Востоке и в Украине, а еще американские и европейские санкции, отношения Беларуси с Россией и Китаем обсуждали на переговорах Александра Лукашенко со спецпосланником Президента США Китом Келлогом, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. Об этом накануне заявила Наталья Эйсмонт. А 22 июня мы узнали еще чуть больше о том, как проходила встреча, которая, как выразился Президент, наделала много шума. Некоторыми деталями поделились участники переговоров.

Как заявил Валентин Рыбаков, мы выступаем за скорейшую остановку боевых действий. Это неизменная позиция Минска. А США, в свою очередь, не будут просить сделать что-то во вред России или Китая – наших основных союзников, что подчеркивает понимание истинной роли Беларуси и нашего Президента в том, что происходит в нашем регионе.

Но основной темой, по словам Рыбакова, стала нормализация двусторонних отношений Беларуси и США и санкции.

Рыбаков: Беларусь и США обсуждают нормализацию отношений и вопрос санкций-2

Валентин Рыбаков, постоянный представитель Беларуси в ООН:
Окончательная нормализация двусторонних отношений, полная нормализация с возобновлением в полном объеме работы посольств в обеих странах, обмен визитами. Одним из приоритетных вопросов является санкционная тематика. Постоянно мы это подчеркиваем. Санкции, которые являются абсолютно незаконными, это санкции односторонние, принятые в нарушение всех норм международного права. Этот вопрос обсуждается, и мы пытаемся найти какие-то развязки и решения.

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# Международная политика # Беларусь-США # Валентин Рыбаков

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