Рыбаков: Беларусь и США обсуждают нормализацию отношений и вопрос санкций

Как видим, в мире не становится спокойнее. На Ближнем Востоке и в Украине, а еще американские и европейские санкции, отношения Беларуси с Россией и Китаем обсуждали на переговорах Александра Лукашенко со спецпосланником Президента США Китом Келлогом, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. Об этом накануне заявила Наталья Эйсмонт. А 22 июня мы узнали еще чуть больше о том, как проходила встреча, которая, как выразился Президент, наделала много шума. Некоторыми деталями поделились участники переговоров.

Как заявил Валентин Рыбаков, мы выступаем за скорейшую остановку боевых действий. Это неизменная позиция Минска. А США, в свою очередь, не будут просить сделать что-то во вред России или Китая – наших основных союзников, что подчеркивает понимание истинной роли Беларуси и нашего Президента в том, что происходит в нашем регионе.

Но основной темой, по словам Рыбакова, стала нормализация двусторонних отношений Беларуси и США и санкции.