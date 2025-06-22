Рыбаков: Беларусь вносит возможный и необходимый вклад в то, чтобы люди перестали гибнуть

Администрация США осознает место и роль Беларуси в региональной ситуации. Об этом заявил постоянный представитель нашей страны в ООН Валентин Рыбаков – участник недавних переговоров главы государства со спецпосланником США Китом Келлогом. Белорусский дипломат поделился подробностями состоявшегося разговора, который, напомним, продлился шесть с половиной часов и завершился уже ночью, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, обсудили двустороннюю повестку. Речь шла об окончательной нормализации отношений, включая возобновление работы посольств в полном объеме и обмен визитами. Для Беларуси приоритетной остается санкционная тематика – ограничения незаконны и приняты в нарушение всех норм международного права. Как подчеркнул Валентин Рыбаков, стороны пытаются найти решения. В ходе переговоров обсуждались вопросы, связанные с конфликтами, в том числе на Ближнем Востоке. Без внимания не оставили и региональную повестку.

Валентин Рыбаков, постоянный представитель Беларуси в ООН:

Позиция, которую подчеркивает на каждой встрече подобной Президент Республики Беларусь, неизменна. Она заключается в том, что конфликт наш, региональный, необходимо как можно быстрее остановить. Беларусь вносит возможный и необходимый вклад в то, чтобы люди перестали гибнуть.

Администрация США осознает место и роль Беларуси в региональной ситуации – Рыбаков.

Хотя, конечно же, звучат время от времени, особенно на более раннем этапе, звучали очень часто обвинения в адрес Беларуси в том, что мы соагрессоры, чуть ли не прямые участники и так далее. Я могу смело совершенно вам сказать, что в Вашингтоне есть полное понимание истинной, реальной роли Республики Беларусь и Президента Республики Беларусь в том, что происходит у нас в регионе.

Как отмечалось ранее, повестка не касалась сугубо украинского вопроса. Отношения с Россией, Китаем, а также изменения в политической архитектуре мира – эти темы стороны обсуждают не впервые. Ведь контакты с американскими представителями сохранялись на протяжении четырех лет – проводились регулярные консультации с руководством госдепартамента США и администрации. Вместе с тем, отметил Валентин Рыбаков, предыдущие делегации приезжали на несколько более низком уровне. Однако с учетом вовлеченности и влияния Александра Лукашенко на дела в регионе, было решено повысить уровень делегации.