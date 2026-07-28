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Рыбаков заявил о наличии «определенных предложений» со стороны США в адрес Беларуси

28 июля 2026 13:57
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Александр Лукашенко принял с докладом постоянного представителя Беларуси в Организации Объединенных Наций Валентина Рыбакова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Рыбаков заявил о наличии «определенных предложений» со стороны США в адрес Беларуси-2

В фокусе внимания – не только международная дипломатия по линии ООН, но и двусторонние контакты с Вашингтоном. Александр Лукашенко заявил, что официальный Минск выстраивает отношения с американской стороной прагматично, анализируя риторику США и реальные мотивы Белого дома. Глава государства отметил, что Беларусь выигрывает на международной арене именно за счет порядочности и открытости. Президент подчеркнул, что этого четкого курса страна будет придерживаться и дальше.

Беларусь намерена придерживаться открытой позиции и не юлить в отношениях с США – Лукашенко.

Как было отмечено в ходе доклада, белорусско-американские отношения носят устойчивый и регулярный характер. Диалог стороны характеризуют как открытый, доброжелательный и предметный. Из США в адрес официального Минска поступили очередные предложения. Об этом журналистам рассказал Валентин Рыбаков.

Рыбаков заявил о наличии «определенных предложений» со стороны США в адрес Беларуси-4

Валентин Рыбаков, постоянный представитель Беларуси в ООН: 
Буквально несколько дней назад были очередные определенные предложения со стороны США в наш адрес, в адрес Президента. Сформулирована эта информация. Естественно, Президент ознакомился, дал соответствующее поручение тем структурам, которые занимаются реализацией этих предложений, и определил, когда они будут реализованы.

Через несколько дней постпред Беларуси в ООН Валентин Рыбаков вернется в Нью-Йорк, где запланирована его встреча со спецпосланником США Джоном Коулом. 

# Беларусь-США # Александр Лукашенко # Валентин Рыбаков

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