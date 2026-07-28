Рыбаков заявил о наличии «определенных предложений» со стороны США в адрес Беларуси

Александр Лукашенко принял с докладом постоянного представителя Беларуси в Организации Объединенных Наций Валентина Рыбакова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В фокусе внимания – не только международная дипломатия по линии ООН, но и двусторонние контакты с Вашингтоном. Александр Лукашенко заявил, что официальный Минск выстраивает отношения с американской стороной прагматично, анализируя риторику США и реальные мотивы Белого дома. Глава государства отметил, что Беларусь выигрывает на международной арене именно за счет порядочности и открытости. Президент подчеркнул, что этого четкого курса страна будет придерживаться и дальше.

Беларусь намерена придерживаться открытой позиции и не юлить в отношениях с США – Лукашенко.

Как было отмечено в ходе доклада, белорусско-американские отношения носят устойчивый и регулярный характер. Диалог стороны характеризуют как открытый, доброжелательный и предметный. Из США в адрес официального Минска поступили очередные предложения. Об этом журналистам рассказал Валентин Рыбаков.