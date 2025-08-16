Лукашенко и Трамп обсудили вопросы взаимодействия Беларуси и США
Незадолго до начала переговоров на Аляске состоялся телефонный разговор Александра Лукашенко и Дональда Трампа. Его инициатором был руководитель Белого дома, поделился наш постпред в ООН Валентин Рыбаков, который выступил переводчиком диалога. Спектр тем касался горячих точек региональной повестки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко изложил свою точку зрения о ситуации в Украине. Также в ходе дискуссии обсуждалась тема двустороннего взаимодействия Беларуси и США и возможные встречные шаги. Одним из таких является освобождение заключенных.
Валентин Рыбаков, постоянный представитель Беларуси в ООН:
Президент Трамп поблагодарил Александра Григорьевича за решение об освобождении, он конкретно назвал цифру, 16 человек. И когда он начал мысль развивать, наш Президент его остановил и сказал: Дональд, мы работу эту продолжаем, активно ее ведем. Мы в контакте с представителями и Белого дома, и Государственного департамента США, ведутся консультации, в том числе и по этой теме. Это ведь вопрос двустороннего «движения». Должны быть приняты определенные решения, каждой из двух сторон, чтобы эти вопросы благополучно разрешить.
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