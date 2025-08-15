Трамп позвонил Лукашенко – подробности телефонного разговора раскрыл постпред Беларуси при ООН

Александр Лукашенко провел телефонный разговор с Дональдом Трампом. Общение лидеров состоялось накануне встречи Владимира Путина и руководителя Белого дома на Аляске, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как сообщает пресс-служба нашего Президента, были обсуждены вопросы двусторонней повестки, региональная тематика, а также ситуация в горячих точках, включая Украину. В свою очередь Александр Лукашенко поздравил Трампа с хорошей работой по достижению мирного соглашения на Кавказе. По итогам разговора достигнута договоренность продолжить контакты. Глава государства пригласил руководителя Белого дома с семьей в Минск, и это приглашение было принято.

Для многих этот телефонный разговор стал неожиданностью. Но только не для тех, кто внимательно слушает Александра Лукашенко. Так, в недавнем интервью американскому журналисту Президент рассказал, что возможность для общения между странами сохраняется вне зависимости от расхождений политических взглядов. Отметим, сегодня белорусско-американские отношения далеки от партнерских. Не по нашей инициативе. К диалогу и, более того, сотрудничеству мы всегда открыты, неоднократно подчеркивал Александр Лукашенко, Но на условиях взаимного уважения.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Открою, не открою, наверное, вам секрет, какие бы не были отношения у Америки с Россией, у нас с Америкой, с Украиной, всегда есть, как спецслужбы говорят, канал общения. Он обычно существует по линии спецслужб, поскольку не предполагает никакого засвечивания, не предполагает какой-то публичности. Поэтому откровенно вам говорю, что по линии специальных служб, конечно, под контролем Президента, были контакты. К которым, к этому каналу, я мог подключать МИД, если нужно, правительство. Это уже пятая делегация Соединенных Штатов Америки. Кстати, они были инициаторами. Быть публичным этому визиту или нет, это зависело только от американцев. Мы никак не настаивали. Разговаривали, разговаривали. Более того, мы не ставили перед собой никаких целей. Читайте также: Они были инициаторами – Лукашенко о переговорах с делегациями США Лукашенко рассказал в интервью, каким хочет видеть своего преемника Мир услышал голос официального Минска! Главное из интервью Лукашенко журналу Time Результатом таких кулуарных переговоров и становятся уже подобные нынешнему разговору Александра Лукашенко и Дональда Трампа публичные контакты лидеров двух государств.