Трамп позвонил Лукашенко – подробности телефонного разговора раскрыл постпред Беларуси при ООН
Александр Лукашенко провел телефонный разговор с Дональдом Трампом. Общение лидеров состоялось накануне встречи Владимира Путина и руководителя Белого дома на Аляске, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Как сообщает пресс-служба нашего Президента, были обсуждены вопросы двусторонней повестки, региональная тематика, а также ситуация в горячих точках, включая Украину. В свою очередь Александр Лукашенко поздравил Трампа с хорошей работой по достижению мирного соглашения на Кавказе.
По итогам разговора достигнута договоренность продолжить контакты. Глава государства пригласил руководителя Белого дома с семьей в Минск, и это приглашение было принято.
Для многих этот телефонный разговор стал неожиданностью. Но только не для тех, кто внимательно слушает Александра Лукашенко. Так, в недавнем интервью американскому журналисту Президент рассказал, что возможность для общения между странами сохраняется вне зависимости от расхождений политических взглядов.
Отметим, сегодня белорусско-американские отношения далеки от партнерских. Не по нашей инициативе. К диалогу и, более того, сотрудничеству мы всегда открыты, неоднократно подчеркивал Александр Лукашенко, Но на условиях взаимного уважения.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Открою, не открою, наверное, вам секрет, какие бы не были отношения у Америки с Россией, у нас с Америкой, с Украиной, всегда есть, как спецслужбы говорят, канал общения. Он обычно существует по линии спецслужб, поскольку не предполагает никакого засвечивания, не предполагает какой-то публичности. Поэтому откровенно вам говорю, что по линии специальных служб, конечно, под контролем Президента, были контакты. К которым, к этому каналу, я мог подключать МИД, если нужно, правительство.
Это уже пятая делегация Соединенных Штатов Америки. Кстати, они были инициаторами. Быть публичным этому визиту или нет, это зависело только от американцев. Мы никак не настаивали. Разговаривали, разговаривали. Более того, мы не ставили перед собой никаких целей.
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Результатом таких кулуарных переговоров и становятся уже подобные нынешнему разговору Александра Лукашенко и Дональда Трампа публичные контакты лидеров двух государств.
Валентин Рыбаков, постоянный представитель Беларуси в ООН:
По чьей инициативе? Давайте я так на этот вопрос отвечу. Президент США Дональд Трамп позвонил Президенту Республики Беларусь Александру Лукашенко. Разговор действительно был очень доброжелательным, очень честным, очень открытым в обсуждении всего спектра тех вопросов, которые, собственно говоря, поднимались в ходе этого разговора. Все-таки разговор занял продолжительное достаточно время.
Даже знаете, удивительно, ощущение такое, что эти два человека между собой говорили далеко не первый раз, что они как будто бы друг друга знают, понимают прекрасно. И это просто чувствовалось по настроению, по тому, каким образом велась беседа. Пытались обсудить то, что можно сделать для того, чтобы помочь нормализовать ситуацию в горячих точках.
Как я уже сказал, естественно, обсуждались вопросы, связанные с Украиной, поскольку буквально, наверное, через несколько часов состоится встреча на Аляске между Президентом США и Президентом Российской Федерации. Обсуждались отдельные аспекты и этих вопросов, и этого взаимодействия.
Глубокий, содержательный, обстоятельный разговор, который, кстати говоря, на очень-очень хорошей ноте закончился, потому что наш Президент пригласил Дональда Трампа с семьей приехать в Минск в любое удобное время. И приглашение, надо сказать, было с благодарностью принято.
Впрочем, раньше подробностями переговоров поделился руководитель Белого дома в своей социальной сети. Дональд Трамп охарактеризовал разговор как, цитата, «очень хороший». В ходе него затронули многие темы, включая визит Путина на Аляску. Трамп поблагодарил нашего Президента за внимание к этой теме и выразил надежду на личную встречу с Александром Лукашенко. И, судя по всему, она случится в Беларуси.
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