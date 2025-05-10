Гигин про День Победы: они мечтают, чтобы мы забыли! Чтобы это была только скорбь – никакого праздника

Вадим Гигин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси, председатель правления Белорусского общества «Знание»:

У них же мечта, чтобы мы забыли. Они же пытались… Понимают, что нельзя эту тему обойти, но надо, чтобы это была только скорбь, никакого праздника. Надо тише, незаметно, чтобы не мешать. А у меня к ним вопрос. А чего ж вы в такую экзальтацию? Вы говорите, прошло 80 лет, нам говорят: забудьте. А чего ж вы в такую экзальтацию впадаете по поводу вашего Костуся? Прям их трясет аж. Костусь, Костусь, не дай бог там где-то что-то затронешь. А что ж вы до сих пор все эти мифы, легенды сотворяете вокруг, например, Костюшко, придумываете то, чего не было? А чего ж вас до сих пор аж колошматит там от времен Витовта и Миндовга? Так вы почему-то там не спокойнее. Так вы почему-то там пребываете в постоянном таком возбуждении по этому поводу. Так вам почему-то то, что было 700-800 лет и что наполовину вы сами и придумали в том контексте, в котором вы нам хотите это подать, вас от этого до сих пор как-то возвышает, поднимает, вы нам пытаетесь навязать свои взгляды на то, что происходило 700, 800 лет назад. Вокруг БНР, Третьей уставной грамоты. Почему же так? А нам вы отказываете в этом праве?

Так дело в том, что мы и спрашивать вас не будем. Вот абсолютно по барабану, что там говорит беглый Тимоха Акудович. Важно то, что говорят здесь, в Беларуси. Приедет сюда без покаяния – сядет, будет сидеть. Почему? Потому что наследник полицаев. Идеологический наследник полицаев. Поэтому бить будем без остановок. И это нужно понимать. Об этом говорил наш Президент.