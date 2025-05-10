Гигин про День Победы: они мечтают, чтобы мы забыли! Чтобы это была только скорбь – никакого праздника

Время авторской журналистики. «Тайные пружины политики» на СТВ.
Время авторской журналистики. «Тайные пружины политики» на СТВ.
Григорий Азаренок:
У нас в студии депутат Палаты представителей, генеральный директор Национальной библиотеки, кандидат исторических наук, руководитель общества «Знание» Вадим Францевич Гигин. Наш Президент призвал не оставлять битву за эту историческую память. На этом поле битвы за историческую память вы, можно сказать, минимум командующий фронтом.
Вадим Гигин:
Мне бы со своей дивизией справиться.
Григорий Азаренок:
Я приготовил вам образчики, так сказать, этих заковыристых изворотов, извращений...
Вадим Гигин:
Ну давайте, накидывайте.
Прайшло ўжо вельмі шмат гадоў, мы ўжо не можам перажываць тых эмоцый, якія перажывалі ветэраны вайны адразу пасля вайны на гэтае святкаванне. А дзяржава патрабуе. І гэта праблема. Па-нармальнаму трэба адпусціць і знаходзіць больш спакойныя формы памяці пра гэтую вайну. А дзяржава патрабуе: а давайце яшчэ мацней, давайце ярчэй, давайце яшчэ больш эмоцый.
Вадим Гигин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси, председатель правления Белорусского общества «Знание»:
У них же мечта, чтобы мы забыли. Они же пытались… Понимают, что нельзя эту тему обойти, но надо, чтобы это была только скорбь, никакого праздника. Надо тише, незаметно, чтобы не мешать. А у меня к ним вопрос. А чего ж вы в такую экзальтацию? Вы говорите, прошло 80 лет, нам говорят: забудьте. А чего ж вы в такую экзальтацию впадаете по поводу вашего Костуся? Прям их трясет аж. Костусь, Костусь, не дай бог там где-то что-то затронешь. А что ж вы до сих пор все эти мифы, легенды сотворяете вокруг, например, Костюшко, придумываете то, чего не было? А чего ж вас до сих пор аж колошматит там от времен Витовта и Миндовга? Так вы почему-то там не спокойнее. Так вы почему-то там пребываете в постоянном таком возбуждении по этому поводу. Так вам почему-то то, что было 700-800 лет и что наполовину вы сами и придумали в том контексте, в котором вы нам хотите это подать, вас от этого до сих пор как-то возвышает, поднимает, вы нам пытаетесь навязать свои взгляды на то, что происходило 700, 800 лет назад. Вокруг БНР, Третьей уставной грамоты. Почему же так? А нам вы отказываете в этом праве?
Так дело в том, что мы и спрашивать вас не будем. Вот абсолютно по барабану, что там говорит беглый Тимоха Акудович. Важно то, что говорят здесь, в Беларуси. Приедет сюда без покаяния – сядет, будет сидеть. Почему? Потому что наследник полицаев. Идеологический наследник полицаев. Поэтому бить будем без остановок. И это нужно понимать. Об этом говорил наш Президент.
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