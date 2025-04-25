В Беларуси наступила «Библионочь-2025». Вот что ждёт посетителей

В Беларуси наступает библионочь. Сегодня тишины не должно быть в библиотеках. В читальных залах развернулись тематические площадки, лекции, мастер-классы, экскурсии, игры и творческие встречи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Культурно-просветительская акция проводится ежегодно и объединяет тысячи любителей чтения по всей Беларуси. Одновременно почти 100 библиотек страны распахнули свои двери. Каждое учреждение подготовило для гостей необычную программу, но связующая нить – это 80-летие Великой Победы. Старт библионочи дали театрализованным представлением «Победы немеркнущий свет!»

Даже самые тихие читальные залы превратились в шумные арт-пространства. В Национальной библиотеке библионочь станет настоящим погружением в атмосферу военных лет и героического прошлого. Организована работа более 20 тематических площадок. Экскурсии, квесты, музыкальная программа, игры, театрализованные представления, мастер-классы, встречи с писателями.

Вадим Гигин, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Из интересного прямо здесь, безусловно, это площадки, связанные с популяризацией истории Великой Отечественной войны, викторины. Это интересные и увлекательные путеводители с элементами игровых технологий. Безусловно, чтение во всех уголках библиотеки. У нас будет танцплощадка, 1945 год, эта атмосфера Победы, торжества жизни над смертью, торжества добра над злом. Мы хотим, чтобы этой атмосферой прониклись и наши читатели, наши посетители.

В программе знакомство с научной и художественной литературой, просмотр документальных фильмов. Свой взгляд на войну представляют и журналисты. В рамках библионочи проходит показ спецпроектов, посвященных важной для всех нас дате в истории. В этом году к акции присоединились более 80 городов. Так что у каждого есть возможность провести этот пятничный вечер с пользой.