Гигин о мощной речи Лукашенко: слова Президента звучат как колокол! И если они не отзываются в твоей душе – ты не наследник Победы

Вадим Гигин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси, председатель правления Белорусского общества «Знание»:

Мощнейшее выступление Александра Григорьевича Лукашенко. Сталинград. На форуме, который состоялся. Просто потрясающая речь. Я был в этом зале, я видел, как воспринимают люди. Я общался с россиянами, которые не были в зале, смотрели по телевизору или в соцсетях, приехал сюда, впечатления одни и те же. Просто мощнейшая речь! Затем торжественное заседание во Дворце Республики. Президент, который обращается с вопросами. Президент, который размышляет. Президент, который обращается с вопросами, Президент, который размышляет, Президент, который вроде бы роняет в аудиторию зерно сомнения, но и тут же показывает правильную дорогу, говорит, что никаких сомнений по этому поводу быть не может. Выступление Президента на параде. И все это, если мы посмотрим, нить смысловая одна и та же по большому счету, начиная с 1994 года, с избрания нашего Президента. И в 2005 году он это говорил, и в 2015.

Но сейчас, на фоне того, как мы увидели не просто возрождающийся нацизм, а нацизм, который поднял голову, который не просто где-то пророс, а нацизм, который привел к войне, к боевым действиям, к расколу, нацизм, который пытается нам навязать вот эту свою идеологию, слова Президента звучат как набат. Слова Президента звучат как колокол. И если слова Александра Григорьевича не отзываются в твоей душе, если ты не понимаешь то, о чем говорит наш Президент, значит, ты не наследник Победы. Значит, ты последыш вот тех полицаев.