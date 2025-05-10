Гигин о мощной речи Лукашенко: слова Президента звучат как колокол! И если они не отзываются в твоей душе – ты не наследник Победы

Время авторской журналистики. «Тайные пружины политики» на СТВ. В студии депутат Палаты представителей, генеральный директор Национальной библиотеки, кандидат исторических наук, руководитель общества «Знание» Вадим Францевич Гигин.
Время авторской журналистики. «Тайные пружины политики» на СТВ. В студии депутат Палаты представителей, генеральный директор Национальной библиотеки, кандидат исторических наук, руководитель общества «Знание» Вадим Францевич Гигин.
Вадим Гигин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси, председатель правления Белорусского общества «Знание»:
Мощнейшее выступление Александра Григорьевича Лукашенко. Сталинград. На форуме, который состоялся. Просто потрясающая речь. Я был в этом зале, я видел, как воспринимают люди. Я общался с россиянами, которые не были в зале, смотрели по телевизору или в соцсетях, приехал сюда, впечатления одни и те же. Просто мощнейшая речь! Затем торжественное заседание во Дворце Республики. Президент, который обращается с вопросами. Президент, который размышляет. Президент, который обращается с вопросами, Президент, который размышляет, Президент, который вроде бы роняет в аудиторию зерно сомнения, но и тут же показывает правильную дорогу, говорит, что никаких сомнений по этому поводу быть не может. Выступление Президента на параде. И все это, если мы посмотрим, нить смысловая одна и та же по большому счету, начиная с 1994 года, с избрания нашего Президента. И в 2005 году он это говорил, и в 2015.
Но сейчас, на фоне того, как мы увидели не просто возрождающийся нацизм, а нацизм, который поднял голову, который не просто где-то пророс, а нацизм, который привел к войне, к боевым действиям, к расколу, нацизм, который пытается нам навязать вот эту свою идеологию, слова Президента звучат как набат. Слова Президента звучат как колокол. И если слова Александра Григорьевича не отзываются в твоей душе, если ты не понимаешь то, о чем говорит наш Президент, значит, ты не наследник Победы. Значит, ты последыш вот тех полицаев.
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