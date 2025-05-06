Издание «Газетные строки читая сердцем. 1945» презентовали в Национальной библиотеке Беларуси

О вкладе Красной армии в общую победу и восстановлении городов после освобождения – что еще печатали в сводках времен Великой Отечественной? Теперь с документальными фактами того времени может ознакомиться каждый. В Национальной библиотеке Беларуси презентовали издание «Газетные строки читая сердцем. 1945», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Книга охватывает события от начала операции «Багратион» до безоговорочной капитуляции фашистской Германии. Все сведения взяты из десятков газет того времени: «Звязда», «Советская Беларусь», а также областная, районная и партизанская печать. В основу издания легло более 800 номеров из фонда Национальной библиотеки.

В труде рассказывается о событиях на фронте, партизанской жизни, а также восстановлении городов, многие из которых, как, например, Минск, Гомель, Витебск, были разрушены практически на 90 %. В то время как часть населенных пунктов только-только освобождалась от коричневой чумы, в других уже во всю кипела жизнь: возводились больницы, школы, церкви, предприятия и не только. Так, например, в книге подробно рассказывается, как утверждался план отстраивания столицы, и даже демонстрируются чертежи проектов. Приводятся и свидетельства чудовищного варварства солдат вермахта на белорусской земле.