Издание «Газетные строки читая сердцем. 1945» презентовали в Национальной библиотеке Беларуси
О вкладе Красной армии в общую победу и восстановлении городов после освобождения – что еще печатали в сводках времен Великой Отечественной? Теперь с документальными фактами того времени может ознакомиться каждый. В Национальной библиотеке Беларуси презентовали издание «Газетные строки читая сердцем. 1945», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Книга охватывает события от начала операции «Багратион» до безоговорочной капитуляции фашистской Германии. Все сведения взяты из десятков газет того времени: «Звязда», «Советская Беларусь», а также областная, районная и партизанская печать. В основу издания легло более 800 номеров из фонда Национальной библиотеки.
В труде рассказывается о событиях на фронте, партизанской жизни, а также восстановлении городов, многие из которых, как, например, Минск, Гомель, Витебск, были разрушены практически на 90 %. В то время как часть населенных пунктов только-только освобождалась от коричневой чумы, в других уже во всю кипела жизнь: возводились больницы, школы, церкви, предприятия и не только. Так, например, в книге подробно рассказывается, как утверждался план отстраивания столицы, и даже демонстрируются чертежи проектов. Приводятся и свидетельства чудовищного варварства солдат вермахта на белорусской земле.
Люция Тупчиенко-Кадырова, главный библиограф информационно-аналитического отдела информационного центра Национальной библиотеки Беларуси:
Очень много ценностей вывозилось в Западную Европу, в Германию, и потом наши бойцы находили их. Например, оборудование «Беларусьфильма». Затем присылали в эшелонах сюда. Оборудование предприятий – также обратно шли эшелоны с этим, книги.
Вадим Гигин, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Когда ехала наша делегация в Сталинград (Волгоград) стал вопрос, какую книгу привезти подарить российским коллегам. Выбор пал на нашу книгу. Не только в боевых буднях, но и восстановлении, в тылу мы сотрудничали вместе. Вот в этом и смысл нашего издания. Черкасовское движение – это жители Сталинграда вышли восстанавливать свой город, формировали такие бригады. И одними из первых, кто поддержал это движение в Советском Союзе, были жители Беларуси, Гомеля.
Презентацию книги приурочили к 80-летию Великой Победы. Издание стало продолжением одноименного труда, вышедшего годом ранее о событиях 1944-го. Оба проекта снискали высокий интерес аудитории: от профессиональных историков до рядовых читателей, поэтому руководство Национальной библиотеки рассматривает возможность выпуска схожих книг о более ранних годах Великой Отечественной.