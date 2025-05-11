Гигин: гимн – это не хит и не шлягер, а мелодия и слова, которые символизируют государство

Наши герб, флаг и гимн являются важнейшими атрибутами суверенитета и независимости Отечества. И ежегодно во второе воскресенье мая мы в едином патриотическом порыве отдаем дань уважения нашим символам, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вот уже 30 лет они сопровождают нас в самые ответственные минуты нашей жизни и являются свидетелями наших достижений во всех сферах.
В этот день гимн Беларуси звучит по-особенному. Его современная интерпретация утверждена в 2002 году. Текст и музыка главной композиции страны прошли общенародную экспертизу. С первых слов государственного гимна становятся понятны главные приоритеты и духовные ценности нашего народа.
Вадим Гигин, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
В этом и смысл гимна. Он на все времена. Гимн не может быть на год или на два. Гимн – это не хит и не шлягер. Гимн – это мелодия и слова, которые, сочетаясь, символизируют государство. Они нас заставляют гордиться. Знаете, когда наши команды поют гимн на международных соревнованиях. Это же гордость, да? И первые строки: «Мы, белорусы, мирные люди». Вот это уже, наверное, ключевой момент. Это как преамбула в Конституции. Это наше послание, как говорится, «Urbi et Orbi», где мы говорим, кто мы такие в этом мире, чего мы хотим.
Лукашенко: национальные символы укрепляют единство белорусского народа и сподвигают на великие свершения. Подробности.