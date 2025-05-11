Гигин: гимн – это не хит и не шлягер, а мелодия и слова, которые символизируют государство

Наши герб, флаг и гимн являются важнейшими атрибутами суверенитета и независимости Отечества. И ежегодно во второе воскресенье мая мы в едином патриотическом порыве отдаем дань уважения нашим символам, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вот уже 30 лет они сопровождают нас в самые ответственные минуты нашей жизни и являются свидетелями наших достижений во всех сферах.

В этот день гимн Беларуси звучит по-особенному. Его современная интерпретация утверждена в 2002 году. Текст и музыка главной композиции страны прошли общенародную экспертизу. С первых слов государственного гимна становятся понятны главные приоритеты и духовные ценности нашего народа.