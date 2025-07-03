Бесценный дар потомкам от поколения победителей – как добивались права жить в независимой Беларуси?

Как ковалась Великая Победа, как добивались права жить в независимой и сильной стране, которая уверенно смотрит в будущее?
Полина Королева о бесценном даре потомкам от поколения победителей.
Как ковалась Великая Победа, как добивались права жить в независимой и сильной стране, которая уверенно смотрит в будущее?
Полина Королева о бесценном даре потомкам от поколения победителей.
В истории есть даты, вспоминать которые страшно, но забывать которые опасно. 22 июня 1941-го мирная жизнь на белорусской земле осталась в прошлом на долгие четыре года. Фашистские войска, прежде пожиравшие Западную Европу, теперь вторглись в БССР. Уже в 3:30 утра авиаударам подверглись Брест, Гродно, Кобрин, Лида, Слоним, Барановичи и другие города.
Сергей Третьяк, заведующий отделом новейшей истории Института истории НАН Беларуси:
Кроме Красной Армии, в войну вступили и пограничные войска, причем пограничники вступили в бой на час раньше. Ни одна из застав белорусского участка, входивших в состав белорусского участка пограничной обороны, не отступила, не выбросила белый флаг. Пограничники погибли в боях.
Из 485 атакованных пограничных застав ни одна не отошла без приказа. Но силы были неравны. Армия вермахта уже участвовала в войнах, задолго до наступления на СССР начала совершенствовать свое вооружение. 28 июня под оккупацией оказался Минск. До войны в столице проживало около 250 тысяч человек. К ее окончанию осталось 17 тысяч.
Сергей Каун, старший преподаватель исторического факультета БГУ:
Их было 9, но это только самые крупные концлагеря, такие как «Тростенец», «Дрозды», «Шталаг». За гибель солдат, офицеров, в том числе и вермахта, брались в заложники и уничтожались тысячи жителей. Немцы пытались уничтожить белорусскую государственность как таковую. Когда Минск был освобожден – это был символический момент, что была освобождена столица Белорусской Советской Социалистической Республики. И после этого начинается восстановление Минска.
Город был ранен, как и его жители, но своих освободителей встречали с цветами, музыкой. После долгих лет незнания – наступит ли завтрашний день? Он наступил и оказался победным.
С 1991 года День Независимости Беларуси отмечали 27 июля, в день принятия Декларации о суверенитете БССР. Первый официальный парад прошел в 1994 году. А уже через два года на республиканском референдуме народ проголосовал за изменение в календаре государственных праздников. Днем Независимости стало 3 июля.
Вячеслав Данилович, заместитель председателя Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Можно сколько угодно подписывать декларации о выходе откуда-то, о независимости какой-то, о суверенитете. Бумага, как говорится, стерпит все. Но между реальной жизнью и декларацией может быть большая пропасть. Нас любят, конечно, белорусов критиковать за то, что много очень мы говорим о Второй мировой, Великой Отечественной войнах. На это у нас есть две ключевые причины. Во-первых, если бы не победа в Великой Отечественной войне, не было бы ни белорусов, соответственно, ни белорусской государственности. И вторая причина – это то, что, к сожалению, на Западе очень часто активно стремятся исказить, фальсифицировать события именно Второй мировой и Великой Отечественной войн.
Парады на 3 июля минчане видели разные. В 2001-м к военной присоединилась гражданская техника: автотракторная и сельскохозяйственная. Еще через год появилась рота почетного караула. В 2004-м шествие дополнили исторической частью и техникой времен Великой Отечественной. В 2007-м удивила «белорусская ваза», в создании которой участвовали свыше 400 человек. 2014-й был особенно ярким – накануне праздника состоялось открытие нового здания музея истории ВОВ. 2018-й также не обошелся без нововведений – участие в параде приняли женские «коробки». Через год их было уже три. Тогда же в строю впервые пронесли боевые знамена партизанских формирований.
Вадим Гигин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Этот праздник, он идет из глубин народа. Это решение еще поколения победителей. Если мы будем помнить прошлое, если мы будем приходить к памятникам, будем обновлять памятники, будем строить новые памятники, мы таким образом защищаемся от угрозы возникновения новой войны, угрозы возрождения нацизма на нашей земле. И когда спрашивают, а что же дало духовные силы белорусам выстоять в 2020 году, не прогнуться под санкциями, не допустить войны на своей территории, так вот это то самое. То, что мы остаемся верны своим историческим корням.
Больше 30 лет Беларусь идет по дороге, проложенной предками. И выстоит, несмотря на геополитическую турбулентность, вопреки чужим попыткам возродить хаос. Потому что в основе белорусского пути – наше прошлое. А какое будущее хотим видеть – мы знаем точно: мирное и по-настоящему независимое. Хотим и дальше принимать самостоятельные решения в интересах белорусского народа.