Бесценный дар потомкам от поколения победителей – как добивались права жить в независимой Беларуси?

Как ковалась Великая Победа, как добивались права жить в независимой и сильной стране, которая уверенно смотрит в будущее? Полина Королева о бесценном даре потомкам от поколения победителей.

В истории есть даты, вспоминать которые страшно, но забывать которые опасно. 22 июня 1941-го мирная жизнь на белорусской земле осталась в прошлом на долгие четыре года. Фашистские войска, прежде пожиравшие Западную Европу, теперь вторглись в БССР. Уже в 3:30 утра авиаударам подверглись Брест, Гродно, Кобрин, Лида, Слоним, Барановичи и другие города.

Сергей Третьяк, заведующий отделом новейшей истории Института истории НАН Беларуси:

Кроме Красной Армии, в войну вступили и пограничные войска, причем пограничники вступили в бой на час раньше. Ни одна из застав белорусского участка, входивших в состав белорусского участка пограничной обороны, не отступила, не выбросила белый флаг. Пограничники погибли в боях. Из 485 атакованных пограничных застав ни одна не отошла без приказа. Но силы были неравны. Армия вермахта уже участвовала в войнах, задолго до наступления на СССР начала совершенствовать свое вооружение. 28 июня под оккупацией оказался Минск. До войны в столице проживало около 250 тысяч человек. К ее окончанию осталось 17 тысяч.

Сергей Каун, старший преподаватель исторического факультета БГУ:

Их было 9, но это только самые крупные концлагеря, такие как «Тростенец», «Дрозды», «Шталаг». За гибель солдат, офицеров, в том числе и вермахта, брались в заложники и уничтожались тысячи жителей. Немцы пытались уничтожить белорусскую государственность как таковую. Когда Минск был освобожден – это был символический момент, что была освобождена столица Белорусской Советской Социалистической Республики. И после этого начинается восстановление Минска. Город был ранен, как и его жители, но своих освободителей встречали с цветами, музыкой. После долгих лет незнания – наступит ли завтрашний день? Он наступил и оказался победным.

С 1991 года День Независимости Беларуси отмечали 27 июля, в день принятия Декларации о суверенитете БССР. Первый официальный парад прошел в 1994 году. А уже через два года на республиканском референдуме народ проголосовал за изменение в календаре государственных праздников. Днем Независимости стало 3 июля.

Вячеслав Данилович, заместитель председателя Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Можно сколько угодно подписывать декларации о выходе откуда-то, о независимости какой-то, о суверенитете. Бумага, как говорится, стерпит все. Но между реальной жизнью и декларацией может быть большая пропасть. Нас любят, конечно, белорусов критиковать за то, что много очень мы говорим о Второй мировой, Великой Отечественной войнах. На это у нас есть две ключевые причины. Во-первых, если бы не победа в Великой Отечественной войне, не было бы ни белорусов, соответственно, ни белорусской государственности. И вторая причина – это то, что, к сожалению, на Западе очень часто активно стремятся исказить, фальсифицировать события именно Второй мировой и Великой Отечественной войн.

Парады на 3 июля минчане видели разные. В 2001-м к военной присоединилась гражданская техника: автотракторная и сельскохозяйственная. Еще через год появилась рота почетного караула. В 2004-м шествие дополнили исторической частью и техникой времен Великой Отечественной. В 2007-м удивила «белорусская ваза», в создании которой участвовали свыше 400 человек. 2014-й был особенно ярким – накануне праздника состоялось открытие нового здания музея истории ВОВ. 2018-й также не обошелся без нововведений – участие в параде приняли женские «коробки». Через год их было уже три. Тогда же в строю впервые пронесли боевые знамена партизанских формирований.

Вадим Гигин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Этот праздник, он идет из глубин народа. Это решение еще поколения победителей. Если мы будем помнить прошлое, если мы будем приходить к памятникам, будем обновлять памятники, будем строить новые памятники, мы таким образом защищаемся от угрозы возникновения новой войны, угрозы возрождения нацизма на нашей земле. И когда спрашивают, а что же дало духовные силы белорусам выстоять в 2020 году, не прогнуться под санкциями, не допустить войны на своей территории, так вот это то самое. То, что мы остаемся верны своим историческим корням.