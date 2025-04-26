TikTok испугался рабочих из Пакистана! Откуда растут ноги у этой интернет-истерики? Разбор от Вадима Гигина

Время авторской журналистики. Вадим Гигин и Григорий Азаренок разбираются, кто и почему пугает белорусов простыми рабочими из Пакистана. «Тайные пружины политики» на СТВ. Григорий Азаренок, СТВ:

Несколько недель назад прошла встреча Александра Лукашенко с премьер-министром Пакистана. Было заявлено о том, что мы готовы принять рабочую силу из этой страны. Некоторое время было такое затишье, а потом произошел, как у нас говорят, в нижних слоях интернета – это такие соцсети, как TikTok, Instagram – всплеск, взрыв некой такой публичной активности. Девочки покупали перцовые баллоны, шнуровали белые шнурки на берцах, готовились встречать иностранцев какой-то силой и так далее. Вот скажите, вот на протяжении этой недели, как это все происходило? Вы отслеживали? Новый уровень. Зачем Беларуси рабочие из Пакистана?

Вадим Гигин, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Я думаю, что это не было затишье. Шла подготовительная кампания. Во-первых, нужно сказать по поводу самой ситуации. Все люди, которые понимают то, что происходит у нас и в легкой промышленности, и в целом отдают себе отчет, и давно этот вопрос стоит, что выход на новые рубежи – это конкретные деньги, конкретный экспорт, выход на новые рынки, рост нашей экономики – связан с тем, что нам нужен доступ к дешевому сырью. Нам нужна не просто рабочая сила, а специалисты, которые готовы вот на этом новом уровне участвовать в производстве, передавать опыт нашим специалистам, которых, кстати, нужно подготовить. У нас в этом плане не хватает рабочих рук, и нам нужно наращивать производительность труда. Собственно, все то, о чем и говорил Президент. Так вот, выход на новые рубежи в легкой промышленности, невозможен без сотрудничества с теми странами, которые имеют в этом опыт. И Президент во время переговоров с пакистанской делегацией, а я напомню, что приехала практически вся семья нынешнего пакистанского руководителя, проговаривал эти вопросы. Совсем недавно он абсолютно откровенно и искренне рассказал, как этот процесс обустроен. Но наши противники решили качнуть тему ксенофобии, знаете, такую самую низменную, вот эти низы интернета, не только в понимании их такой составляющей вот в этом сегменте, их места в этом сегменте, но и с точки зрения каких-то нравственных качеств, если вообще об этом может идти речь. Причем видим, что качнули не с первого раза, поэтому и понадобилось то, что вы назвали затишьем. Была одна попытка не очень удачная, вторая, а дальше просто по учебнику стали применять все. Разработана методичка, вы упоминали: перцовка, сексуальное насилие, черные – вот все просто, полный набор ксенофоба, расиста был пущен теми, кто находятся на содержании западных фондов, которые вроде бы выступают за инклюзивность, толерантность, чтобы не обращать внимания на цвет кожи. Вроде бы борются с расизмом. Нет, они это заявляют где-то для себя, а здесь все клише были пущены в ход. Еще раз хочу подчеркнуть, получилось не с первого раза. А дальше пошло в TikTok, Instagram – вирусная типичная ситуация – раскручиваться. И даже стал уже где-то выходить и оффлайн. Нужно сразу отметить, Президент чуть-чуть намекнул, что все эти центры распространения, управления нашими спецслужбами выявлены, как и те граждане отдельные, в основном это, к сожалению, оказались, так сказать, юного возраста, которые участвовали в этой кампании здесь. Причем не просто участвовали, а подбивали еще других. Были такими центрами – если угодно, человек-хаб, которому кто-то из-за границы мозги промыл, может быть, и денег дал, а этот балбес еще и местных пытается подключить. Вся эта цепочка выявлена. И мы видели, что Президент сделал заявление в пятницу по итогам уже разбора ситуации, очень предметного, который, очевидно, не один день проводили наши специальные службы, прежде всего, Комитет госбезопасности. Об этом, еще раз скажу, говорилось открыто. Григорий Азаренок:

Как это все работает в Беларуси, вы не понаслышке знаете, ведь вы долгое время были деканом факультета, а в наших вузах, известно, много иностранных студентов. Вот скажите: все пускается на самотек, приезжают кто угодно? Вот как это все организуется? Наша миграционная служба – образец

Вадим Гигин:

Как и вы писали, наши блогеры, журналисты, лидеры общественного мнения, я хочу вам высказать слова благодарности, вы один из первых увидели эту опасность, и мы с вами обменивались информацией. Вы буквально коллекционировали вот этих вот провокаторов, отвечали им, реагировали на каждый такой всплеск и правильно делали. Так вот, и те аргументы, которые вы использовали, абсолютно правильные. Потому что в нашей стране выстроена четкая система работы с иностранцами, с мигрантами. Они разные бывают. Там туристы, которые приезжают, люди, которые приезжают к нам учиться. Да, у нас в Белгосуниверситете учится достаточно много иностранцев. Это не только китайцы. Это выходцы из Юго-Восточной Азии, выходцы из Ближнего Востока, Африки. У нас очень много, кстати, стало студентов из Африки. Очень популярны у нас медицинские специальности, инженерные специальности. Система настолько четко построена, что иногда, я участвовал, был свидетелем, отдельные деканы говорят: ну надо ее смягчить. Смотрите, кто участвует. Миграционная служба, просто супер профессиональная, это признают россияне. Даже сейчас, когда в России были определенные проблемы с миграцией. Но какой? Незаконный, на основе коррупции, где часто деньги заносятся. Вот в Беларуси это в принципе невозможно. И россияне, те же блогеры, которые критиковали вот эти явления в Российской Федерации, они зачастую приводили в качестве примера то, как организована миграционная политика в Республике Беларусь. Смотрите, как это сделано в Беларуси. Нас приводили в качестве примера, при том, что у нас в большом количестве, это тысячи человек, учатся иностранцы в вузах, при том, что уже сейчас к нам приезжают иностранные специалисты – и все спокойно. Смотрите, давайте даже претензии, которые Запад нам предъявляет, что через нас идут потоки мигрантов. Сразу скажем, их не так много, но они действительно идут, потому что европейцы, поляки, отказываются, нормально охранять границу в контакте с нами. Вот почему это происходит. Ну что, наши люди как-то от этого страдают? Кто-то замечает эти потоки афганцев, выходцев из той же Южной Азии, которые идут туда? Нет. Спокойно живем и работаем. Наконец, по некоторым данным, до полумиллиона украинцев прошло через территорию Беларуси, начиная с 2014 года. И наш Президент, наше законодательство, наши правоохранительные структуры вовремя реагировали на это. Можно сказать, это украинцы – близкий к нам народ. Но разные бывают. И были попытки проникновения и бандеровцев, и мафиозных структур, и организации наркотрафика – да чего там только не было. Все вовремя выявлялось, даже люди этого, еще раз подчеркну, порой не замечали, а власть и не доводила эту информацию, чтобы людей не беспокоить. Все нормально, произошла интеграция в общество, нет никаких вопросов. Поэтому абсолютно надуманная проблема. Как подчеркнул глава государства, он несет личную ответственность за безопасность перед каждым гражданином фактически. И знаете, это тот период, когда нашим людям просто нужно включать голову. Нужно верить нашему Президенту, понимать, что когда он принимает какое-то решение, он взвешивает все возможные риски и выстраивает всю систему государственной власти, обеспечения национальной безопасности так, чтобы соблюсти национальные интересы, защитить наших граждан. Цель – раскачать страну

Григорий Азаренок:

Беглые, как всегда, забывают, что они говорили до. Ведь в их представлении, в их пропаганде, мы тут такой ужасный полицейский военный силовой режим, который контролирует вообще каждую букашку. А тут мы разболтайство пустим, тут будут ходить, устраивать кишлаки, всех насиловать там, и милиционер будет стоять, уходить, не видеть ничего. Как-то не сходится. Вадим Гигин:

Слушайте, они пытаются перенести катастрофическую ситуацию в Западной Европе на наши реалии. Там же в чем проблема-то? Там на самом деле, когда была та же, и многие не знают, трудовая миграция, первыми были югославы. Потом там турки пошли, но первыми были югославы. Все было, когда начиналось, все было четко и понятно. А уже потом, когда вот этот либерализм, идеологическая конвергенция, все это восторжествовало, они фактически потеряли контроль над миграцией. Проблемы в Европе идут из-за того, что миграция неконтролируема, что те люди, которые приезжают, они не работать туда приезжают. За пособиями. Вот сейчас Трамп, молодец, борется с незаконной миграцией в США. Он же что говорит? Если ты талантливый, если ты специалист, если ты хочешь работать в США – приезжай. А он выгоняет в этот концлагерь 40 тысяч на эту огромную тюрьму. Кого он туда выгоняет? Те, кто въехал на территорию США нелегально, те, кто не работают, те, кто включен в мафиозные кланы латиноамериканские – вот с кем он борется. И борется эффективно, он в десятки раз, минимум в десятки раз сократил количество этой нелегальной миграции. И, понимаете, это называется наводить тень на плетень. Они берут проблемы реальные, порой, еще раз говорю, катастрофические в Западной Европе, где сами обретаются, на чьи деньги проводят подрывную работу против нас, и их проблемы переносят на нашу почву. Здесь вообще разная природа вещей, в принципе, о чем мы говорим.