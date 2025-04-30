Гигин: на въезде в Беларусь из Польши, Латвии, Литвы должны стоять плакаты героев, которые прославляли эти народы
Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с гостями обсудим мощную речь Лукашенко в Волгограде и поговорим об информационных вбросах против Беларуси. В эфире депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси, председатель правления Белорусского общества «Знание» Вадим Гигин.
Вадим Гигин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси, председатель правления Белорусского общества «Знание»:
На полях форума [в Волгограде – прим. ред.] родилась эта идея. Мне она очень нравится. Эта идея, чтобы мы напоминали нашим соседям не только о тех палачах, которые связаны с этими народами, но и о тех героях, которые сражались с нами бок о бок, о героях Советского Союза, которые прославили эти народы. Они их пытаются память затоптать. Есть такая идея, чтобы на въезде в Беларусь со стороны Польши, со стороны Литвы, Латвии поставить вот эти плакаты. Ну а почему нам не поставить плакат действительно 16-я Краснознаменная Клайпедская дивизия, которой командовали литовцы, которая в боях за Шауляй и за Клайпеду покрыла себя бессмертной славой, которая участвовала в освобождении Беларуси.
Почему при въезде из Польши не должен встречать тех, кто пересекает границу, огромный портрет Константина Константиновича Рокоссовского, у которого есть и белорусские корни, советского маршала, поляка и польского маршала, которого пытаются опять оплевать, затоптать в Польше? А сколько таких героев поляков было и в дивизии имени Тадеуша Костюшко, и в войске польском в первой, затем во второй армии? А латыши? Были же герои-латыши, Герои Советского Союза. И дивизии были латвийские, полки были латвийские. То же самое в Эстонии. Пусть знают. Они хотят их забыть. Они переименовывают улицы. А мы вдоль границы, вдоль границы поставим портреты на въездах. И они будут их встречать. Это очень важно. Не только помнить о своих героях и об их палачах. Но надо помнить и о тех героях, которые были у этих народов. Мы должны сберечь и эту память.