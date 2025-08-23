Азарёнок: с Беларусью общаются все ключевые игроки! Теперь и США начинает с нами разговор

Время авторской журналистики. Григорий Азаренок и его рубрика «Слово и дело» на СТВ.

Григорий Азаренок, СТВ:

Президент Беларуси – на острие, на линии соприкосновения. Он сжимает наэлектризованные провода геополитики. Сейчас решается, что дальше. Все-таки наступит долгожданный мир? Перестанут гибнуть люди? Перестанут плакать дети? Или же планета продолжит спускаться в ад? Продолжит свой путь к полному взаимному уничтожению? Посмотрите, с нами разговаривают, общаются, ведут диалог все ключевые игроки мира. Великая держава, Россия, наш стратегический союзник. Самая мощная экономика мира – Китай. И с ними у Батьки Лукашенко блестящие отношения. И вот теперь и гегемон, главная страна Запада, сердце мирового капитализма Соединенные Штаты начинают с нами разговор. А теперь на минутку, вот на секундочку, в страшном сне, в галлюциногенном бреду представьте, что был бы в Беларуси другой Президент. Пусть даже не оппозиционер, не беглый, не ренегат, а просто другой, даже и системный человек. Но без такого колоссального мощнейшего великого опыта, без знания глубин человеческих душ, без всего того, что имеет наш Президент Александр Лукашенко. Разве это было бы возможно? Ведь почему в том числе с ним общается Трамп? Потому что никто в мире лучше не знает Россию, Путина, элиты в Москве. Батька помнит еще связку Ельцин-Клинтон. Пять американских президентов прошли мимо него на его веку. Три российских, все украинские, сколько их там было. Он знает всю ситуацию в деталях, в характерах, в развитии, в тонких психологических поворотах. Лукашенко: Трамп заслужил эту Нобелевскую премию

Григорий Азаренок:

И самое главное – мы субъект. Мы не предмет торга и переговоров. Мы не приз и не добыча. За 31 год мы сумели сделать то, о чем Купала мечтал – заняць свой пачэсны пасад між народамі. Чаму? Таму, то Бацька любіць сваю краіну, сваю зямлю. Такой субъектности, подлинной независимости нет у Украины. Ее просто делят. Хочет того их руководитель или нет. Но нет подлинной независимости и у Европы. Она тоже предмет торга, дележа, махинаций и размена. Великая Европа, которая на протяжении сотен лет задавала человечеству схемы развития, сейчас просто унижена, оплевана и на коленях. Ну вот такие у них политики у власти. А знаете почему? Они бесчеловечны. Им чужая головушка – полушка. Им чужую кровь лить, как высморкаться. А для нас украинская, славянская трагедия – это наша собственная трагедия. Это гражданская война. Это наши люди. Россияне наши братья. И народ Украины братский нам народ. У политиков все хорошо. Дети депутатов Рады не воюют. Их бывший министр обороны Резников уже в США. Залужный, который десятки тысяч отправил на убой, в Лондоне часами за десятки тысяч евро сверкает. Их бывший глава Совбеза Данилин тоже укатил. Живет на виллах, катается на яхтах. Они проживают свою лучшую жизнь. А народ?

Вот так тэцэкашники мужика с эпилепсией пакуют. Чтобы на него всего лишь была потрачена пуля или минометный выстрел. И все. Вот она, цена человеческой жизни для тех, кто приходит к власти на Майданах. Кто их пожалеет? Только Лукашенко.