Демобилизация военных ВСУ может вызвать значительный рост преступности в Польше

По его мнению, после конфликта в Польшу прибудет много украинских солдат. А они будут нуждаться в особых обязательствах со стороны государства для интеграции в польское общество. В противном случае военные, не нашедшие себя в мирной жизни, могут пополнить ряды преступников. И это не напрасные опасения. Так, по данным польского МВД за 2024 год, украинцы признаны виновными в более чем 9 тысячах правонарушений и являются лидерами по количеству совершенных преступлений среди иностранцев в Польше.