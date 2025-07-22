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Демобилизация военных ВСУ может вызвать значительный рост преступности в Польше

22 июля 2025 06:26
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Окончание боевых действий в Украине и последующая демобилизация военных ВСУ могут вызвать значительный рост преступности в Польше. Об этом заявил глава польского Минюста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Демобилизация военных ВСУ может вызвать значительный рост преступности в Польше-2

По его мнению, после конфликта в Польшу прибудет много украинских солдат. А они будут нуждаться в особых обязательствах со стороны государства для интеграции в польское общество. В противном случае военные, не нашедшие себя в мирной жизни, могут пополнить ряды преступников. И это не напрасные опасения. Так, по данным польского МВД за 2024 год, украинцы признаны виновными в более чем 9 тысячах правонарушений и являются лидерами по количеству совершенных преступлений среди иностранцев в Польше.

# Польша # Украина

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