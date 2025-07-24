250 на 250! Россия и Украина провели очередной обмен военнопленными

На украино-белорусской границе согласно достигнутым в Стамбуле договоренностям Россия и Украина провели очередной обмен военнопленными – в формате 250 на 250 человек. Об этом сообщили в российском Министерстве обороны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Эту информацию подтвердили и в Киеве. Как было заявлено, белорусская сторона оказала российским военным всю необходимую психологическую и медицинскую помощь, после чего они были отправлены на родину. Несколько часов назад самолет приземлился в один из подмосковных аэропортов.
Россия и Украина провели третий раунд переговоров в Стамбуле – главное.
Обмен пленными состоялся по итогам третьего раунда переговоров в Стамбуле. Эта встреча оказалась самой короткой из турецких раундов и продлилась чуть более получаса. Как сообщил глава российской делегации Владимир Мединский, диалог был сложным в основном из-за разного подхода сторон к урегулированию конфликта.
Владимир Мединский, глава российской делегации, помощник президента России:
Мы долго обсуждали позиции, изложенные нашими сторонами в меморандумах, переданных в прошлый раз. Позиции достаточно далеки друг от друга. Мы договорились продолжить контакты – как на уровне делегаций, так, мы надеемся, оперативно, на уровне рабочих групп.
Как сообщил глава российской делегации, все предыдущие гуманитарные договоренности выполнены. В свою очередь Москва предложила Киеву сформировать три рабочие группы, которые должны заняться решением политических, гуманитарных и военных вопросов. Украина согласилась рассмотреть предложение.
Речь шла и о коротких перемириях на линиях фронта для сбора погибших и раненых. С такой инициативой выступили россияне. Кроме того, Мединский анонсировал очередной обмен не менее 1 200 военнопленных с каждой стороны. Что касается встречи глав двух государств, на которой настаивала украинская делегация, то для этого нужно проработать условия соглашения.
«Надо ставить точку». Мединский назвал условие встречи Путина и Зеленского.