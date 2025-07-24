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250 на 250! Россия и Украина провели очередной обмен военнопленными

24 июля 2025 08:00
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На украино-белорусской границе согласно достигнутым в Стамбуле договоренностям Россия и Украина провели очередной обмен военнопленными – в формате 250 на 250 человек. Об этом сообщили в российском Министерстве обороны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

250 на 250! Россия и Украина провели очередной обмен военнопленными-2

Эту информацию подтвердили и в Киеве. Как было заявлено, белорусская сторона оказала российским военным всю необходимую психологическую и медицинскую помощь, после чего они были отправлены на родину. Несколько часов назад самолет приземлился в один из подмосковных аэропортов.

Россия и Украина провели третий раунд переговоров в Стамбуле – главное.

Обмен пленными состоялся по итогам третьего раунда переговоров в Стамбуле. Эта встреча оказалась самой короткой из турецких раундов и продлилась чуть более получаса. Как сообщил глава российской делегации Владимир Мединский, диалог был сложным в основном из-за разного подхода сторон к урегулированию конфликта. 

250 на 250! Россия и Украина провели очередной обмен военнопленными-4

Владимир Мединский, глава российской делегации, помощник президента России:
Мы долго обсуждали позиции, изложенные нашими сторонами в меморандумах, переданных в прошлый раз. Позиции достаточно далеки друг от друга. Мы договорились продолжить контакты – как на уровне делегаций, так, мы надеемся, оперативно, на уровне рабочих групп.

Как сообщил глава российской делегации, все предыдущие гуманитарные договоренности выполнены. В свою очередь Москва предложила Киеву сформировать три рабочие группы, которые должны заняться решением политических, гуманитарных и военных вопросов. Украина согласилась рассмотреть предложение. 

Речь шла и о коротких перемириях на линиях фронта для сбора погибших и раненых. С такой инициативой выступили россияне. Кроме того, Мединский анонсировал очередной обмен не менее 1 200 военнопленных с каждой стороны. Что касается встречи глав двух государств, на которой настаивала украинская делегация, то для этого нужно проработать условия соглашения. 

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# Украина # Россия # Владимир Мединский

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