250 на 250! Россия и Украина провели очередной обмен военнопленными

На украино-белорусской границе согласно достигнутым в Стамбуле договоренностям Россия и Украина провели очередной обмен военнопленными – в формате 250 на 250 человек. Об этом сообщили в российском Министерстве обороны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эту информацию подтвердили и в Киеве. Как было заявлено, белорусская сторона оказала российским военным всю необходимую психологическую и медицинскую помощь, после чего они были отправлены на родину. Несколько часов назад самолет приземлился в один из подмосковных аэропортов. Россия и Украина провели третий раунд переговоров в Стамбуле – главное. Обмен пленными состоялся по итогам третьего раунда переговоров в Стамбуле. Эта встреча оказалась самой короткой из турецких раундов и продлилась чуть более получаса. Как сообщил глава российской делегации Владимир Мединский, диалог был сложным в основном из-за разного подхода сторон к урегулированию конфликта.