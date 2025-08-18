США потенциально готовы предоставить гарантии безопасности Украине – Уиткофф

Европейские лидеры вслед за Зеленским отправляются в Вашингтон, где сегодня, 18 августа, им предстоит встретиться с американским президентом Дональдом Трампом, чтобы обсудить пути мирного урегулирования конфликта в Украине. Как предполагается, глава Белого дома пригласит их на аудиенцию в 22 часа по минскому времени. После того как переговорит с Зеленским, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По мнению политологов, у внушительной команды поддержки, а это, напомним, лидеры Британии, Италии, Германии, Франции и Финляндии, а также генсек НАТО и глава Еврокомиссии, стоит несколько задач. Во-первых, не допустить провала переговоров, как это случилось в феврале, когда Зеленского буквально выгнали из Белого дома, а, во-вторых, чтобы убедиться, что Трамп не выдвинет Киеву новые требования.

Они полны решимости убедить американского президента в том, что мирное соглашение невозможно без прямого участия Украины, и оно должно быть подкреплено железными гарантиями безопасности. Хотя после саммита на Аляске в администрации Белого дома США и другие страны могут предложить Украине формулировки, аналогичные статье № 5 устава НАТО.